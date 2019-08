Google Go: A lighter, faster way to search

Características de Google GO:

Búsqueda de voz, imagen y búsqueda GIF

Interfaz sencilla para cambiar entre los idiomas,

Capacidad de tener páginas web que se leen en voz alta impulsado por IA

Otra de las características es que está disponible la opción Lens, que permite leer carteles e información de texto.

Google Go es una de las muchas aplicaciones livianas que Google ha creado para mercados emergentes, junto con YouTube Go , Files Go , Gmail Go , Google Maps Go, Gallery Go y Google Assistant Go, por ejemplo.

