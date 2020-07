Grey´s Anathomy hablará del COVID-19 en su temporada 17

grey´s anthomy La nueva temporada de Grey´s Anathomy hablará del COVID-19 ew.com

“Vamos a abordar esta pandemia con seguridad. No hay forma de ser un programa médico de larga duración y no contar la historia médica de nuestras vidas”, dijó Krista Vernoff, showrunner de la serie protagonizada por Ellen Pompeo. Declaraciones, hechas para calmar un poco la ansiedad de los seguidores de la serie que especulan sobre qué verán en la temporada 17.

Vernoff explicó además, que la producción de Greys´Anathomy (guinistas, directores) se apoyará en los testimonios de médicos que han trabajado arduamente para atender a los pacientes con COVID-19. Conocer sus experiencias será clave para llevar esta realidad a la ficción.

Embed

Al respecto comentó que los médicos consultando tratan de no llorar mientras hablan. "Están pálidos y hablan de eso como una guerra, una guerra para la que no fueron entrenados. Y esa ha sido una de nuestras grandes conversaciones sobre Owen (personaje de la serie que sirvió en el ejército) que en realidad está entrenado para esto de una manera que la mayoría de los otros médicos no lo están”.

Sin embargo, hay que aclarar que aún no se sabe cuando se iniciara la producción de esta temporada, ni mucho menos si será la temporada final de la historia de la doctora Meredith Grey.