"La comunidad de Villa Traful está conmocionada por este anuncio porque no fue partícipe de la decisión", dijo el sindicalista en diálogo con LU5. Según explicó, en la escuela es necesario hacer una prueba de hermeticidad para hacer un cambio de zeppelin y también revisar todas las instalaciones de gas. Guagliardo afirmó que ni el intendente de Villa Traful estaba al tanto de esta prueba piloto que anunció el gobernador Omar Gutiérrez, por lo que calificó sus declaraciones como "poco serias".

En declaraciones a la emisora, explicó que el gremio no ha presentado un protocolo específico para la provincia pero que participó a través de CTERA de la confección del reglamento a nivel nacional, que luego debe adaptarse a cada jurisdicción. En Neuquén, consideró que el gobierno debe convocar a docentes, auxiliares de servicios y responsables de transportes escolares en el Consejo Provincial de Educación (CPE), que es "el ámbito natural para dar estas discusiones".

Una vuelta a clases que genera opiniones divididas El gobierno pretende hacer una prueba piloto con clases en Villa Traful.

Guagliardo afirmó que el diálogo no está cortado con el gobierno pero recordó que los docentes han sido muy maltratados a lo largo de la pandemia por coronavirus. Señaló que tienen una negociación salarial pendiente, que aún no cobraron el aguinaldo y que reciben sus sueldos atrasados. Sin embargo, explicó que no convocaron a movilizaciones masivas porque sería un acto de irresponsabilidad.

Para el referente de ATEN, es necesario que el gobierno primero garantice las condiciones de salubridad en los colegios y que cubra las horas vacantes. Aclaró que falta designar al menos a 70 equipos directivos y que hay cargos no cubiertos en el nivel superior. También señaló que los niños y los docentes son los más interesados en el regreso a la presencialidad, porque hay aspectos del proceso educativo que no se cubren con al virtualidad, pero recordó que es necesario hacerlo cuando todas las condiciones estén garantizadas.

Guagliardo se refirió a la encuesta difundida por el gobernador y aclaró que demuestra que la opinión está muy dividida entre los que desean regresar a las clases presenciales y aquellos que están desacuerdo. Explicó que todos los niños tienen deseos de volver para ver a sus compañeros y jugar con sus amigos, pero afirmó que las escuelas no están listas para aplicar los protocolos.

Si bien ATEN no confeccionó un protocolo específico para la provincia, el dirigente aclaró que "no hay mucho para inventar" y que es necesario que el Estado garantice la provisión de agua potable en los colegios, el acceso rápido a los agentes de salud y la posibilidad de respetar un distanciamiento de dos metros entre persona y persona.