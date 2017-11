"Reiteramos en varias oportunidades la situación grave por la que estamos pasando y a pesar de las promesas no hemos tenido respuesta. Hay un vaciamiento del sector, supimos ser más de 150 guardafaunas y ahora somos 90", explicó el guardafaunas de la delegación de Barrancas, Pedro Millaqueo.

Dijo que muchos colegas se marcharon, "cansados de mendigar a las empresas por combustible o para que nos alcancen a nuestro lugares de trabajo porque no hay combustible en el tanque de las camionetas".

Explicó que no tienen recursos, que las partidas son cada vez menores y que no alcanza para llenar un tanque de combustible y que no cubren las vacantes. "Pedimos equipamiento nuevo, GPS, equipo de radio porque muchas veces estamos en riesgo ante un conflicto con cazadores o pescadores furtivos no tenemos cómo comunicarnos", aseguró.

"Antes mandaban 40 mil pesos por mes para la regional norte y ahora mandan 8 mil pesos cada 15 días para 8 vehículos, sin contar motos y cuatri, que obviamente no alcanza. Hemos tenido que poner plata de nuestro bolsillo para pagar combustible para ir a trabajar y eso le corresponde al Estado", agregó el Millaqueo.

Los guardafaunas esperaban ser recibidos por el ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente, Jorge Lara, para que les dé una solución ante esta situación. De no obtener una solución, evalúan ir al paro por tiempo indeterminado.

"Venimos a buscar soluciones, no queremos estar en conflicto, sólo queremos trabajar y que cumplan con los recursos básicos para poder hacerlo. A veces tenemos que cumplir horarios de oficina y nuestro trabajo es estar en el campo controlando, no en una oficina", agregó el guardafauna.