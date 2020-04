Guarderías maternales y jardincitos privados piden ayuda al gobierno

“Sentimos que de esto no se habla, como que el jardín quedó a un costado. Y el jardín de infantes es tan importante para un chico porque es su primer inicio a lo que es la parte social y hay que tenerlo en cuenta. En estos jardines privados, o como nos dicen, registrados o incorporados, hay gente trabajando, y no se va a dejar a nadie sin trabajo, pero necesitamos el apoyo de la municipalidad o el gobierno. Somos partes de la ‘Ley de Educación Nacional’ en la que se incluye a las salas de 2, 3, 4 y 5 años; y hasta la parte maternal”, contó la docente.

Morales aclaró que su institución se mantiene con las cuotas mensuales que los padres pagan por la asistencia de sus hijos. “En la gran mayoría, los jardines de este tipo nos mantenemos con las cuotas que pagan los padres durante el año. Gracias a Dios, con los jardines que me comunicado, muchos padres han tenido un comportamiento excelente, pero somos conscientes que eso es por ahora, no sabemos cuánto hasta cuándo se va a extender. Las realidades de las familias pueden cambiar; por eso no queremos llegar a ese momento para tener que salir a pedir la ayuda del gobierno”, lanzó la mujer y agregó: “Yo le agradecí a los padres que han pagado, no solo por los sueldos, sino por los impuestos y el alquiler, porque no todos los dueños de jardines somos propietarios”.

La directora contó a LU5 que las docentes siguen de cerca la evolución de los pequeños, ya que están haciéndoles llegar los contenidos correspondientes a través de cuadernillos o bien, con ayuda de las redes sociales. “Todas las maestras que estamos en los jardines de infantes estamos impartiendo los conocimientos que están previstos en la currícula, a través de un cuadernillo, llamadas de Whatsapp, Zoom, etc”, relató, pero señaló que dado el aislamiento, los padres son “los ojos de la docente”, para poder reportar su evolución.

Por último, Morales explicó que no todos los jardines tienen la misma realidad, por lo que dependería de los gobiernos, ya sea municipal o provincial, comunicarse con cada uno de ellos para conocer de qué forma los pueden ayudar.

