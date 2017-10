Guerra de afiches: práctica actual de la vieja política

En algunos lugares estaban permitidos, en la mayoría no. Sin embargo, los partidos políticos siguen gastando grandes sumas de dinero en las campañas proselitistas.

Mario Cippitelli

cippitelli@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- Caminar por algunas calles de la ciudad de Neuquén es una forma de revivir la frenética campaña electoral por las elecciones del domingo. Es una manera de reencontrarse con caras sonrientes adornadas de promesas y eslogans. Y es a la vez la confirmación de que todos los partidos políticos en su conjunto no aprendieron aún a seducir al electorado sin las pegatinas, enchastres y pintadas de todo tipo, como si la sociedad estuviera viviendo a principios del siglo XX, cuando no había otras formas de propaganda que no fueran consignas impresas en papel estampadas en las paredes.