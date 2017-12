Guerra trans: el esposo de Mamucha negó los ataques

Un poco molesto, la pareja de Mamucha, Leandro Gómez, quiso dar la cara para asegurar que son “todas mentiras” destinadas a quitar del medio a la travesti cipoleña. “Vengo a desenmascarar a esta Alejandra, que está dominando la Ruta 22 y está trayendo gente de San Juan”, señaló Gómez.

Asimismo, lamentó que Araya mencione a una trans como Antonella, quien al igual que Mamucha “sale a ganarse el pan a la ruta”. Gómez aclaró que su esposa y Antonella son perseguidas en forma permanente y que la segunda se vio obligada a radicar dos denuncias en la Comisaría Cuarta de Cipolletti. En uno de los incidentes, según contó el cipoleño, Araya se habría bajado de un vehículo y roció con gas pimienta a Antonella.

Sobre las declaraciones a este diario, Gómez no dudó en comentar que Araya “se quiere hacer la víctima” y reiteró que el objetivo es que Mamucha no pueda trabajar en un “territorio que siempre fue de ella”. Por otra parte, rescató que la Justicia federal valora el comportamiento de su esposa y que hasta ahora no recibió ningún nuevo llamado.

En cuanto a la situación de la travesti más conocida de esta ciudad, Gómez enfatizó que fue operada no hace mucho pero que se ve en la necesidad de prostituirse para generar ingresos y poder ayudar a los animales que cuida. “Tiene 22 bichos y ella es así, los rescata de la calle y los cuida”, indicó el hombre, que se dedica a dar cursos de computación y realizar historietas animadas en Youtube.

Tanto Ramírez como Gómez registran condenas por trata.

