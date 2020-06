Guerrieri: "El cambio es a nivel social, no deportivo"

En tanto, el oriundo del barrio de Mataderos se refirió a cómo actúan las distintas sociedades europeas. “No hay una certeza de que no nos vayamos a contagiar. Me dio la sensación que España es el país más concientizado. En los otros países por los que pasé no vi el cuidado que veo en Barcelona. El deporte está arrancando de a poco como se puede. Es un poco a prueba y error. Lo que pasó con el torneo de tenis organizado por Djokovic no fue muy bueno. Fue grande lo que sucedió ahí, pero por lo que vi no se respetó ningún protocolo mucha gente aglomerada y sin barbijos. La Fórmula 1 arranca ahora y va a marcar un parámetro para todo el automovilismo”, explicó.

guerrieri puño.jpg Esteban Guerrieri dejó claro que el cambio que se avecina es más bien social y que no modificará mucho la práctica deportiva.

Y en torno al cambio del automovilismo, expresó lo siguiente: “El cambio es a nivel social, no deportivo… Va a seguir igual aunque no se va a poder correr con público. Fuimos con dos autos, dos mecánicos por auto, dos ingenieros y un gomero a las pruebas en Austria. Es la cantidad mínima de gente que necesitas para una prueba. Todavía no hay una regulación de parte de la categoría al respecto”.

Otro de los temas que abordó el ex Súper TC2000 fue la amplia actividad de eSport que tuvo durante la cuarentena. “Hice tanto simulador que me pasaron cosas muy raras. Salzburgring tiene una curva muy rápida y al principio me costaba sentir el auto en el culo, como decimos nosotros. Y cuando entraba en esa curva se me llenaba de preguntas, je. Así que me llevó unas cinco vueltas poder relajarme y me reía solo arriba del auto. Y después me costó acomodarme al freno, porque a diferencia del simulador acá tenés una inercia que te ayuda a frenar”, afirmó.

Por último, Guerrieri se refirió al podio conseguido en las 24 Horas de Le Mans Virtual. “Los mundos se terminaron de unir, más allá de que son paralelos, hoy están mucho más cercanos. Las 24 Horas de Le Mans fue una carrera impresionante con una producción terrible de la organización. Estuvieron los mejores pilotos de ambos mundos en esa carrera. Lo disfruté muchísimo. Me invitó Tom Dillman a mí y teníamos en el equipo a dos simracers que iban muy rápido. La preparamos muchísimo la carrera. La estrategia fue muy buena. Logramos la pole position con Simoncic y un segundo lugar en las 24 horas que tuvo mucha repercusión. Fue una gran experiencia”, cerró.