Carmen Barbieri se animó a un cambio estético y sorprendió con su rostro a los seguidores
La conductora televisiva mostró el procedimiento médico que se hizo en la cara y mostró el sorprendente resultado.
Carmen Barbieri sorprendió en las redes sociales con un impactante cambio en su rostro luego de someterse a una intervención quirúrgica dirigida por un doctor de la confianza de la conductora televisiva y con la cual intentaron mejorar su rostro para darle un nuevo retoque.
"¡Ay, por favor! ¡Quedé como nueva! Miren este cambio!!! La felicidad que tengo no les puedo explicar", escribió en las redes sociales junto a un video donde se ve el procedimiento médico en su rostro. Ante la muestra de cómo se aplicó el producto para rejuvenecer su cara, los mensajes destacando su belleza aparecieron en abundancia.
En el mismo pie del video publicado, la conductora contó con detalle y precisión cuáles fueron los productos aplicados al rostro y cuáles fueron sus efecto en su estética: "Hoy pasé por las manos del número uno: DR. Omar Lebus y salí renovada. Hicimos: Armonización facial (clave para equilibrar todo el rostro). Rinomodelación (¡mi perfil ahora es un fuego!). Ácido hialurónico en labios. Toxina botulínica para estar siempre espléndida".
"La verdad, me miro al espejo y no lo puedo creer. ¡Mágica la mano del doctor!", contó con total convencimiento del resultado que generó en su cara el procedimiento y les envió un mensaje incentivador a las personas que quieren someterse al estudio pero aún no dan el paso con la decisión final: "Etiquetá a esa amiga que siempre dice que se quiere hacer algo pero no se anima. @melaniebrendaalvarado ¡Miren que no duele nada!".
