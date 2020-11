Guillermo Ortelli podría hacer un impasse en el TC

“La verdad que no fue lo que esperábamos. Se nos complicó, nunca estuvimos realmente donde queríamos estar. Se trabajó mucho, pero seguimos sin encontrarle la vuelta al funcionamiento del auto , me cuesta mucho llevarlo y en un Turismo Carretera tan parejo, eso lo pagas muy caro” , manifestó Ortelli en primera instancia.

ortelli-LM.jpg Guillermo Ortelli podría parar en la temporada 2020 del Turismo Carretera

Además, señaló que el motor ya no es el problema principal. “En San Nicolás, si bien nos faltaba un poquito, el motor estaba coherente, en La Plata estuvimos un poco mejor. Hoy el problema no sería el impulsor, notó que voy muy despacito con el auto al momento de doblar, con muchos síntomas”, indicó.

Debido a la mal performance, el ídolo no descarta parar para reacomodar el nuevo proyecto que encaró con el Dole Racing. “También se evalúa hacer un parate. Con lo competitivo que es el TC, al auto le falta acotar un par de detalles. No es que vamos a encontrar un caño de la jaula cortado, para mí son pequeñas cosas, que con la falta de pruebas cuestan encontrarlos, pero entiendo que puede estar pasando por ahí”.

Por otro lado, el oriundo de Salto aseguró que con el rendimiento actual no le hubiera gustado clasificar al Play Off. “Uno apunta a entrar a la Copa de Oro, pero hay que hacerlo con el mejor elemento mecánico para poder competir. Yo sé que de la única forma que podemos tener ganar de entrar al Play Off es con un Chevrolet competitivo. Lo primero que quiero tener es un auto acorde, porque si no tengo esa herramienta no puedo pensar ni imaginar nada”, afirmó.

Aunque, también destacó que no baja los brazos. “Me bajó del auto caliente porque no funcionamos como quisiera, pero al rato ya estoy con ganas de volver a subir e ilusionado con que con los cambios que hacemos nos van a dar esa respuesta que buscamos”, expresó.

Por último, Ortelli dejó claro que la decisión de hacer un impasse la tomará en conjunto con la escuadra de los hermanos Jakos. “Veremos con el equipo que hacer porque se está trabajando mucho. El Dole tiene una base y viene de andar medianamente bien, así que salirse de eso cuesta. Tenemos que trabajar en función de mejorar el auto”, cerró.