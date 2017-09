Guillermo se despide del Pipa y recibe al Apache

“Si viene una oferta, él lo va a pensar y debemos ser abiertos a esa posibilidad que pueda llegar a tener”, manifestó el Guille, dando cuenta de que no podrán hacer nada si un club resuelve pagar la cláusula de rescisión de 22 millones de euros.

En otro momento, se refirió al presente de Carlos Tevez en China, donde no juega porque el entrenador considera que tiene sobrepeso. “Es una situación que no termino de entender. No creo que esté gordo. Igual, no hablé con él de este tema, aunque parece que no está bien”, dijo el DT en radio La Red. Cuando fue consultado sobre si lo quisiera en su equipo, expresó que no le cierra las puertas y sobre su llegada indicó con su característica picardía: “Veremos, eso dependerá de muchas situaciones, porque tiene contrato por un año más”.

Un buen momento

Sobre el buen nivel que viene mostrando el Xeneize en la Superliga, aseguró que todavía no se puede comparar con el equipo campeón: “Recién van cinco partidos entre torneo y Copa Argentina, ojalá vayamos mejorando”.

Boca marcha líder a la par de River, con 9 puntos en tres fechas. Este sábado visitará a Vélez, único escolta con siete unidades. De no mediar inconvenientes, el DT volverá repetirá la formación por cuarta vez: Agustín Rossi, Leo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Fernando Gago; Cristian Pavón, Edwin Cardona y Darío Benedetto.