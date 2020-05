Gustavo Lema: "No se puede resistir más está situación"

Además, echó por tierra la comparación con la realidad del fútbol. “No se puede comparar lo nuestro con el fútbol. No lo comparen más. Es completamente diferente. El fútbol tiene una Conmebol que le puede adelantar plata, una AFA que le puede adelantar dinero y nosotros no tenemos eso. La ACTC está en la misma situación que los equipos”, comentó.

En tanto, Lema se refirió a la incógnita que será saber cómo reanuda la temporada. “Si mañana nos dicen que dentro de 15 días arrancamos yo me pregunto de qué manera. Qué empresas nos van a acompañar. Es por eso que vamos a tener que sincerarnos, dejar las miserias de lado y preguntarnos qué automovilismo queremos, por lo menos para poder sobrevivir”, puntualizó.

También, dejó claro que para salir de este problema el ambiente debe estar unido. “Si queremos que el automovilismo vuelva a girar es necesario que se junten. No hay que tener miedo. Hay que hacerse eco de lo que está pasando. No hay dudas que la ACTC deberá bajar costos, nosotros deberemos bajar costos y los pilotos, los ingenieros y los preparadores deberán ganar menos. Tenemos que estudiar cómo vamos arrancar”, afirmó.

Para cerrar, Lema hizo hincapié en la necesidad de bajar los costos del automovilismo. “Hay un ejemplo claro que son los 100 Km. Marcó algo para considerar en función de los costos. Esa carrera fue como si hubiésemos corrido seis. Allí el motor aguantó, las gomas no se rompieron, el aceite no tuvo problemas, los frenos no se complicaron y todo fue positivo desde el punto de vista de la confiabilidad. Por lo tanto no digo que sellemos todo por seis carreras pero si por dos o tres. Alberto Canapino siempre dice que en el automovilismo no hay límite de plata para gastar y es verdad, pero le vamos a tener que poner uno. Así no se puede seguir. Tenemos que tener un automovilismo que nos sirva a todos y no solamente a algunos”, concluyó.