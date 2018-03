Al respecto, el gobernador Omar Gutiérrez recalcó que "del 2013 a la fecha, si tomamos la comparación con la evolución de la inflación, los salarios del sector docente ha crecido 13 por ciento por encima de la inflación".

En una rueda de prensa, donde reinauguró el centro de salud del barrio San Lorenzo Sur, el mandatario provincial no descartó que el aumento salga por decreto. "Es una posibilidad, pierden los docentes, se le descuenta el salario, pierde la sociedad, se debilita la sociedad porque se debilita el futuro" Y agregó: "Las manecillas del reloj no vuelven atrás, no vuelven atrás".

Gutiérrez insistió que "los aumentos otorgados han generado un fortalecimiento real del poder adquisitivo de los salarios del sistema educativo".

"Esta semana hay dos días de paro, o sea, que en los primeros 10 días del ciclo escolar, más o menos nos encontramos con... dos y dos cuatro, más la huelga cinco, digamos, cinco días de clases y cinco días de paro. ¿Qué ejemplo le estamos dando a los chicos?, ¿qué explicación le vamos a dar a los chicos y a las chicas? En la cabeza de ellos, ¿cómo van a entender que un día sí y un día no?, pregunto, yo, la pregunta que me hago. ¿Y el hijo de la docente?, ¿cómo le explicamos que no va a tener clases?, ¿cómo le explicamos que el acuerdo que hicimos con todos, el único sindicato que no lo avala es el sindicato docente?, que es base para el desarrollo y el porvenir y el futuro", puntualizó el gobernador.

Embed Hoy inauguramos la ampliación y remodelación del Centro de Salud de San Lorenzo Sur, una obra más que mira al futuro y que sigue dando soluciones a más neuquinos. pic.twitter.com/GyLrs91IbP — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) 12 de marzo de 2018

Desde ATEN, el secretario general Marcelo Gugliardo dijo a LMN que el fracaso de las negociaciones se debió a que "los lineamientos del gobierno nacional le impiden al gobernador acordar una política salarial para todo el año". Y agregó: "Pateó para la pelota para adelante".

LEÉ MÁS

ATEN resolvió paro de 48 horas para la semana que viene: será miércoles y jueves

El gobierno propuso a ATEN estirar el acuerdo del 2017