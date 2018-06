Gutiérrez destacó la labor de la prensa neuquina

Destacó la tarea que llevan adelante los profesionales de diarios, radio y televisión, y señaló que “cuando hablamos de una democracia justa, equitativa y saludable el periodismo tiene una labor imprescindible”.

“En la memoria, la justicia y la verdad está la tarea del periodismo. Trabajamos para fortalecer al periodismo público, privado y su integración”, afirmó.

“En la provincia el periodismo tiene trayectoria y oficio, los felicito por la humildad y la contracción al trabajo en la búsqueda de la información”, les dijo el mandatario a los profesionales.

“No se quedan con la primera respuesta, es un periodismo insistidor que no aborda superficialmente los temas”, destacó. Confesó que siendo una persona de “muy poca exposición pública” tuvo que aprender a vincularse con el periodismo. “Uno sabe que se va a hacer una pregunta que quizá en ese momento no se puede contestar. Pero siempre me sentí respetado”, agregó.