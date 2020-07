Gutiérrez llama a negociar la pospandemia en un foro

La primera institución invitada fue la UNCo. "Este no es un espacio para construir candidaturas, es un espacio para debatir políticas públicas para las próximas décadas", dijo el mandatario, mientras cliqueaba en "enviar" en la pantalla del correo electrónico destinado al rector Gustavo Crisafulli.

También enfatizó sobre la incapacidad del organismo en creación para legislar o meterse en un terreno reservado por la Constitución para un poder específico. El Consejo Consultivo no tratará la coyuntura.

"La pospandemia no llegó en los tiempos que imaginamos. Este es un dispositivo muy importante para incorporar al debate de las políticas públicas. Una herramienta de política pública para las próximas generaciones", insistió Gutiérrez.

El gobernador dijo que la idea de conformar un consejo multisectorial la venían macerando desde hace tiempo. Aseguró que tiene "el mismo espíritu del trabajo para el plan quinquenal" y que en la campaña para su reelección había sido parte del programa comprometido.

Amplitud de pensamientos

"El proyecto lo teníamos más avanzado, pero el espacio requería tránsito territorial. Hay que discutirlo en cada localidad", amplió la idea el mandatario.

Y se comprometió a aceptar a todos los que se sumen con sus ideas. "No queremos ningún tipo de imposición", dijo al justificar por qué la convocatoria se hace sin agenda fija. "Queremos construir el espacio sin imponerle nada a nadie", insistió.

Pandemia sin fin

El gobernador lamentó, en más de un tramo de la conferencia de prensa, haber subestimado el tiempo que demandaría a la ciencia hallar un remedio o vacuna contra el virus que causa el COVID-19. En ese tren, consideró que convivirá con algún tipo de cuarentena la fase inicial del consejo que piensa con larga vida desde su nacimiento. "Esperemos que a fin de año esté la vacuna, como todo indica", se esperanzó Gutiérrez en términos temporales.

La crisis de la economía no tocó fondo, aunque buena parte de las empresas con sede en la provincia vive un terremoto inagotable del que no sabe cómo va a salir. Están los negocios que se salvaron de los peor, entre los que se cuenta la producción y venta de alimentos. Otros, como la industria, no dejan de dar tumbos con pérdida permanente de unidades productivas en los últimos meses.

-> Una organización con efectos a largo plazo

La coordinación del Consejo Consultivo Plural estará bajo el ala de la ministra de Gobierno, Trabajo y Seguridad, Vanina Merlo. Así lo anunció el gobernador Omar Gutiérrez en el lanzamiento del agrupamiento público y privado.

Los efectos del funcionamiento del consejo que armó el gobernador no serán inmediatos más que en el aspecto de contención. De todos modos, Gutiérrez aseguró que el Consejo Consultivo "no es un espacio de catarsis.

Cualquier organización con alguna representación social podrá ser parte del Consejo, advirtió Gutiérrez. La cartera de Merlo receptará iniciativas de todas las áreas y las organizará de modo de darle curso al tratamiento específico.