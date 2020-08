Gutiérrez: "No hay posibilidad de la vuelta a clases sin acuerdos"

En un conferencia de prensa, el gobernador Omar Gutiérrez se refirió al regreso a las aulas y dijo "no hay posibilidad de la vuelta a clases presencial sin acuerdos". Esta tarde el mandatario mantendrá una reunión en Buenos Aires con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta .

En Neuquén el 46% de la comunidad educativa de la provincia no está de acuerdo con regresar a las aulas, en tanto el 45% dijo que sí y el resto tiene miedo, según una encuesta que lleva adelante el Consejo Provincial de Educación (CPE). El estudio arrojó que entre más de 2 mil estudiantes que el 85% quiere volver a clases "para ver a sus amistades".

p03-f02-cpe-nqn(SCE_ID=425389).jpg

"Se buscará acordar para esa vuelta a la escuela porque no puede haber un solo integrante que no esté convencido. No lo vamos a llevar a la rastra y vamos a sumar todas las medidas de seguridad que sean necesarias", dijo Gutiérrez días antes al presentar los datos de la encuesta.

Por su parte, la ministra de Educación Cristina Storioni señaló esta semana que se evalúa un regreso a clases en forma escalonada en localidades que no posean casos activos de coronavirus y priorizando a los estudiantes de los últimos ciclos tanto del nivel primario como secundario. En los últimos días, Storioni mantuvo encuentros de trabajo en forma virtual con equipos de conducción de instituciones educativas de distintos niveles.

Tenemos que ir pensando en una escuela distinta, en nuevos modos de habitarla y acordar de qué manera el equipo puede ir acompañando los procesos", expresó.