El gobernador Omar Gutiérrez pidió que el lunes comiencen con normalidad las clases, al mismo tiempo que se mostró optimista por las futuras inversiones en Chihuido I y Vaca Muerta.

En su discurso en el inicio de las sesiones ordinarias de la Legislatura, el mandatario provincial se mostró preocupado por la contaminación de los ríos y reclamó que “nunca más” ocurra esa situación. "El río es de todos", sostuvo en relación a un trabajo mancomunado para la recuperación del medio ambiente.

En el mismo sentido recalcó que se trabajará en el tratamiento de residuos y el futuro del predio de la U9 junto con el municipio, dejando de lado las diferencias. Y agregó: "Renuevo mi compromiso de no perder ni un segundo en confrontar"

A lo largo de una hora y 45 minutos, Gutiérrez hizo un repaso de los 21 proyectos de ley que presentó ante los legisladores, entre ellos uno relacionado a los Bomberos Voluntarios, a quienes calificó como “titanes” que lograron combatir 81 incendios forestales en el último año.

La relación con los estatales

Gutiérrez sostuvo que "no vamos a dar un aumento salarial que no podamos cumplir" en referencia al reclamo de los gremios estatales. Agregó, sin hablar de porcentajes, que "se garantizará el poder adquisitivo" de los trabajadores ya que "la solución no es el ajuste".

Además reclamó que las clases comiencen el lunes sino "se debilita el porvenir" de las futuras generaciones. Tras destacar la fuerte inversión en materia educativa, el gobernador indicó que "siempre hay acuerdos, más tarde o más temprano". Y pidió: "Resolvamos esto entre adultos"

Chihuido y Vaca Muerta

En otro aspecto, se mostró "optimista en el desarrollo de Chihuido I" aunque reconoció que la empresa adjudicada tiene plazo hasta este mes que se inicia hoy para conseguir el financiamiento necesario.

Por otra parte, durante el discurso que brinda ante la Legislatura, el mandatario recalcó que "la potencialidad de Vaca Muerta es algo concreto y cierto". Y agregó que ahora serán necesarias las inversiones comprometidas y, en ese sentido, le pidió al senador nacional Gillermo Pereyra que "se conozcan en un plazo no mayor a los 60 días".

Anuncios y proyectos

Gutiérrez en su repaso dijo que “todo esto no lo hicimos a lo largo de un año, es fruto de la continuidad de un modelo”.

Destacó la creación del Ente Provincial de Regulación de los Servicios Públicos, además del Instituto Provincial de Personas Jurídicas. Y agregó que pedirá permiso de endeudamiento para tomar un crédito nacional para encarar la obra de pavimentación de la ruta provincial 23, en su tramo entre Junín de los Andes y Aluminé.

En materia de salud, el gobernador sostuvo que se ampliarán los hospitales provinciales de Rincón de los Sauces y Zapala, además de que se licitará el crecimiento del hospital de Aluminé.

Gutiérrez recalcó, en el aspecto social, que “hemos saneado” la Caja de Jubilaciones y la obra social de la provincia “con el esfuerzo de todos”.

Al hablar de la política de seguridad, el mandatario indicó que se han invertido 200 millones de pesos para reforzar el trabajo policial y que se prevé una inversión similar para el presente año. Además anticipó que se instalarán 20 nuevas cámaras de seguridad en la ciudad de Neuquén, y otras tantas distribuidas en el interior neuquino.