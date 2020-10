Gutiérrez renegocia la deuda con fuerte presión del déficit

El ministro de Economía, Guillermo Pons, sostuvo que hay porcentajes de las regalías que no ingresan a las arcas provinciales sino que se destinan a un fideicomiso para el pago cuatrimestral a los acreedores.

El funcionario precisó que en abril fueron a los fideicomisos unos 577 millones de pesos, mientras que en septiembre la deuda acaparó 1140 millones de pesos devengados de la cuota de regalías petroleras de la provincia.

"Lo que queremos es que vuelvan a entrar a la provincia", recalcó Pons en referencia al objetivo del proceso de renegociación con los prestamistas.

En otro orden, la deuda que no afecta a las regalías ha sido cubierta hasta ahora. El 27 de este mes es el próximo vencimiento. "Es deuda como la que tienen otras provincias, donde la decisión de pagar o no es nuestra", dijo Pons, a la vez que informó que el Gobierno no tiene decidido si pagará o caerá en default.

El antecedente

La provincia llegó a la instancia actual con su deuda con prestamistas internacionales después de arreglar nuevos plazos para su deuda en pesos.

Pons recordó que la deuda en pesos se refinanció con el canje por nuevos títulos que "nos permitieron sacarnos la soga del cuello" y aplazar los vencimientos a septiembre de 2021, y con otros plazos en 2022 y 2023.

-> Los gastos en Salud, en foco

Mientras el Gobierno recortó gastos en los ministerios (en torno al 20% en promedio) en plena pandemia, en el sector salud se multiplicaron los desembolsos.

El sistema público de salud requirió un gasto mayor al estimado antes de la pandemia para insumos, equipamiento y contratación de personal.

"Salud traccionó muy fuerte el gasto", advirtió el ministro de Economía, Guillermo Pons.

El funcionario detalló que en un principio los gastos en el sistema sanitario se afrontaban con aportes de las petroleras y el Consejo Federal de Inversiones, pero que luego se tuvieron que cubrir con las rentas generales del Estado provincial.