Habló Sandra Borghi y estalló la guerra de los movileros

"Pasamos un año y medio sin hablarnos. Yo llegaba, saludaba a todos y a él lo esquivaba para que se diera cuenta de que lo odiaba. Después se me pasó y un día hablamos y nos reímos. Creo que Mario Masaccessi fue el intermediario. Nos matamos de risa y seguimos para adelante. Nada queda atado a lo personal porque está claro lo que tiene que ver con el trabajo y la pasión que uno le pone", relató Borghi sobre García.

Ambos fueron a cubrir un robo y cuando la periodista de TN esperaba salir aire, su colega de Telefé le primerio la nota. "Sandra Borghi recuerda un incidente que tuvimos al aire hace varios años. Mi versión es distinta, hay testigos, no hablé para preservar a la victima (pasado). No sabía que me odiaste. Lo siento, es feo odiar. Admiro tu humildad", dijo García.

Por otra parte, quien también no ocultó su malestar fue la periodista de C5N, Yanina Álvarez, con quien también protagonizaron un incidente en Comodoro PY.

"¿Qué ganas querida Sandra Borghi mintiendo? Porque no contás la verdad en La Nación que mientras almorzabas en bar de Comodoro Py te mande me diciendote que bajaba el mientas se honesta ya que te jactas que sos la mejor".