¿Habrá que empezar a pagar para tener Facebook?

Tras sus declaraciones, Facebook, cuyo slogan dice “es gratis y lo será siempre”, aclaró que Sandberg sólo habló en “términos hipotéticos”. Si bien la directiva aclaró que la red social “no vende ni regala información de sus usuarios”, sostuvo que el servicio “depende” de esos datos.

Algunas empresas quieren hacer “anuncios personalizados” y lograr que sean mostrados a ciertos usuarios, por lo que Facebook lo permite, pero insistió en que no se entrega info personal. Y mencionó que no hay una opción de exclusión voluntaria para los usuarios que no quieren que sus datos se entreguen a los anunciantes porque “eso sería un producto pago”.