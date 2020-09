¿Habrá turismo en el verano?

Las noticias y anuncios parecen ser más esperanzadores que la realidad misma. Y la expectativa que hay por la vuelta del turismo en la temporada de verano en la provincia de Neuquén ya empieza a confundir a mucha gente. El Gobierno provincial abordó el tema del turismo como un objetivo, en la medida de lo posible, por microrregiones, para evitar la circulación de personas de una zona a otra. Y la experiencia fue desde las regiones rurales y del interior, casi sin casos de coronavirus, hasta las actividades que se organizaron en los aglomerados donde circula el 95% del virus, que es el de Neuquén, Plottier y Centenario. Provincia está diseñando un “corredor seguro” para los que vienen de afuera, pero antes deben darse una serie de factores. En principio, Nación tiene que habilitar la aeronavegación, que representa el 20% de la producción de combustible, en este caso, del jetoil. Si los aviones no vuelan, no se mueve parte de la economía y tampoco se reflota el turismo. El sector es el más comprometido y tiene alcances de pérdidas que ya no se pueden cuantificar. En la cordillera no hubo temporada invernal, más allá de la apertura recreativa de los cerros (Chapelco, Bayo, Caviahue-Copahue y Batea Mahuida) solo para los residentes locales. Hasta que no se pruebe la vacuna contra el Covid-19, un fenómeno que vendría a traer institucionalidad al país y al mundo, será muy compleja la supervivencia de este sector, más allá de las experiencias europeas de “abrir y cerrar” zonas de manera intermitente. En Europa, los comerciantes turísticos, más allá del aporte del Estado, han tenido que reinventarse, y Argentina no será la excepción. Eso sí, asoma complejo una cuarentena con calores extremos sin ir a ningún lado.