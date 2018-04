"Repudiamos el accionar que tienen los funcionarios que van a exponer en nombre de los neuquinos y las neuquinas. No nos representan y no sé desde qué lugar se arrogan esa representación", señaló en diálogo con LMNeuquén Cecilia Maletti, integrante de la agrupación de mujeres de Libres del Sur que organizó la manifestación que se llevará a cabo mañana a las 10 de la mañana en el Centro Administrativo Ministerial (CAM), ubicado en Antártida Argentina y Colón.

Embed MAÑANA 10hs

BOMBACHAZO en el MINISTERIO DE SALUD



Porque lxs funcionarxs antiderecho del gobierno provincial que expondrán en el Congreso de la Nación NO NOS REPRESENTAN. #AbortoLegalYA#AhoraEsCuando pic.twitter.com/fa2KVo6CrH — MumalaNeuquen (@MumalaNeuquen) 25 de abril de 2018

"Piedecasas dijo que iba al Congreso en representación de los neuquinos basándose en una encuesta que es mentirosa porque no incluye a las ciudades de la Confluencia como Neuquén, Plottier y Centenario", cuestionó Maletti sobre el relevamiento de opinión sobre la despenalización del aborto realizado por el gobierno provincial que arrojó como tendencia un 47,1% a favor y 52,9% en contra.

"Piedecasas dijo que iba al Congreso en representación de los neuquinos basándose en una encuesta que es mentirosa porque no incluye a las ciudades de la Confluencia como Neuquén, Plottier y Centenario"

Aunque fuentes oficiales aclararon que tanto Piedecasas como Cazeneuve no irán a las audiencias para manifestar su postura en contra del proyecto en nombre del Ejecutivo, sino en forma "personal" como invitados por la diputada del Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag, las organizadoras de la acción sostienen que por su investidura y responsabilidades públicas no pueden opinar como personas comunes.

"Pedimos que no sean oradores porque son funcionarios y no personas comunes", argumentó Maletti. "Como subsecretaria de Salud tiene que garantizar la representación de toda la ciudadanía", sentenció y remarcó que aún cuando la encuesta se hubiese realizado en toda la provincia, la funcionaria no puede ir a exponer porque hay un porcentaje de la población que no está representado.

"Pedimos que no sean oradores porque son funcionarios y no personas comunes"

En cuanto a la modalidad de la acción, Maletti explicó que la bombacha se transformó en un símbolo después de que la activista Raquel Vivanco expusiera su postura en el Congreso alzando esa prenda, en alusión a lo expresado por Lorena Fernández, una mujer de la Villa 31 que hace unos días sostuvo que "las que abortan son unas trolas que piensan con la bombacha".

Embed