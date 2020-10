"Hawái" no es inocente

Resulta imposible no escucharla. Suena en los altoparlantes de los autos, se emite por la radio y se cuela a través de las ventanas abiertas de las casas. “Hawái”, la nueva canción de Maluma, se convirtió en uno más de sus hits de música urbana. Pero, esta vez, las respuestas no tardaron en llegar.

No es la primera vez que el cantante colombiano es acusado de machista. Pero, con “Hawái”, compuso una canción de apariencia inocente que esconde, en el fondo, esos micromachismos que suelen pasar desapercibidos; esos que se replican sin intenciones dañinas pero que refuerzan la imagen de la mujer como una propiedad.

Con un ritmo pegajoso, el tema acusa a su ex de haber renunciado a su amor para salir con un hombre que le ofrece más dinero y de ostentar ese cariño falso en redes solo para causarle celos. La artista Beatriz Luengo, compositora de canciones icónicas de Ricky Martin, produjo una respuesta para su cuenta de Instagram. En pocos días, ya tuvo más de 23 millones de reproducciones y fue compartida por miles de mujeres. Con la misma música de Maluma, la letra nueva cuestiona los vínculos amorosos y el uso de las redes sociales.

Beatriz explica que llegar primero no es razón suficiente para sentirse dueño de nadie, y que pagar una cuenta no compra el amor de las mujeres. Insiste en la necesidad de aceptar un no como respuesta en lugar del egocéntrico pensamiento que lo lleva a creer que todas las publicaciones son dedicadas a él. Y se pregunta por los perfiles falsos y el acoso cibernético, que se convirtió en un mal de nuestros días.

Para algunos, “Hawái” es solo una canción de despecho, un tema inocente para bailar. Para las mujeres empoderadas, hasta las canciones más inofensivas deben deconstruirse, porque ningún mensaje es realmente inocente.