Hay 1200 familias de la ciudad a las que el agua les llega en camión

Neuquén.- Es un elemento vital y, más allá de que su falta se siente siempre, en épocas de altas temperaturas se hace notar aún más. Mucha gente en la ciudad de Neuquén no tiene acceso al agua potable a través del servicio de red. Por esta razón, unas 1200 familias son asistidas por el municipio capitalino con camiones que les suministran el líquido.

Se trata de diez zonas de la ciudad a las que se les provee de un total de 1.500.000 litros diarios de agua. Actualmente, se cubren frecuencias con un servicio de lunes a domingos con 10 camiones, el cual representa para la Municipalidad de Neuquén un costo superior a los cuarenta millones de pesos.

Dentro de los sectores abarcados por esta asistencia están las tomas 2 de Mayo y 7 de Mayo, Vaca Tamarisco, Los Hornos, El trébol, Zona de Chacras, Puesto Guzmán, Loteo Vista Hermosa y Ruca Antú, además de los barrios de zona noroeste que por baja presión en el sistema de agua corriente también solicitan el servicio.

Este último tema se relaciona con otro problema que tiene la ciudad en cuanto al suministro de agua potable, ya que varios sectores no cuentan con un servicio adecuado por falta de presión. El problema no es la cantidad de agua que llega desde los nexos, sino la falta de mantenimiento de las redes por parte del EPAS y un crecimiento desordenado de la ciudad que hace que en algunos lugares, pese a contar con el servicio red, la gente abra la canilla y no tenga agua.

10 camiones reparten agua todos los días entre las familias que no tienen servicio de red.

Amparo

Durante este mes, la Defensoría del Pueblo de Neuquén presentó un amparo judicial para que se ordene al Municipio la distribución en camiones de 1200 litros de agua potable por familia que habitan en Colonia Rural Nueva Esperanza. Según informaron los vecinos, el lugar cuenta con 1500 personas con residencia en el barrio.

El amparo tomó como fundamento una sentencia reciente en la que considera que “el acceso al agua es una necesidad humana que no puede ser desamparada por el orden jurídico”.

Agrega que en la actualidad “el derecho humano al agua ha sido reconocido en un gran número de documentos internacionales, tales como tratados, declaraciones y otras normas”.

La distribución de agua en este barrio estaba prevista para ser efectivizada día por medio, en la cantidad de 2500 litros por lote. Según dijeron los vecinos a la Defensoría, ese volumen de entrega nunca llegó a concretarse siendo habitual la distribución de aproximadamente 1000 litros, los martes, jueves y sábados.

Servicio

En cuanto al agua que actualmente brinda el municipio con sus camiones, el servicio cumple con el cronograma estipulado, a excepción de los feriados.

En Toma 2 de Mayo falta de todo y gran parte del barrio, especialmente el sector más elevado, no cuenta con agua de red. Allí, una mujer, junto a su marido, está construyendo una casa de material, a la espera de la regularización de su lote.

Aseguran que la Municipalidad les da el agua que necesiten, según la capacidad de almacenamiento que se tenga. En el caso de ellos cuentan con un tanque de 500 litros y otro más chico, azul, que se ven en la mayoría de las precarias viviendas del barrio, y que tienen capacidad de hasta 200 litros.

La vecina asegura que el agua es potable, pese a que la forma de conservación no es la mejor, ya que en la mayoría de los casos los tanques no tienen tapa ni protección externa contra el sol, el viento y la tierra.

Con la regularización de las tomas llegará el servicio de red

El municipio capitalino comenzará a regularizar la situación de nueve asentamientos de la ciudad, proyecto que beneficiará a más de 4000 familias. Para ello incorporó en el presupuesto del próximo año una partida de más de 500 millones de pesos, provenientes de Nación y de financiamiento internacional.

Los fondos se destinarán entre otras cosas a la construcción de redes de agua, además de la mensura de los terrenos, la instalación de otros servicios como gas y luz, diseño de calles, desagües pluvioaluvionales y taludes.

El municipio ya inició obras por 23,4 millones para 1000 familias de Rincón del Valle y Toma Norte II, que estarán destinados a la construcción de defensas y desagües pluviales, redes de agua, cloacas, tendido eléctrico y alumbrado público.

A los más de 300 millones de pesos de fondos nacionales se agregarán 225 millones de pesos con financiamiento internacional del plan Promeba. En este caso, para los sectores del barrio Islas Malvinas, el asentamiento Pacífica Juvenil y la toma Espartaco.