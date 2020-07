¿Hay excepciones para circular si no coincide el DNI con el día?

¿Qué pasa si tengo un turno médico un día que no coincide con la terminación de mi DNI ? ¿Qué hago con el turno que me dio la ANSES para el viernes si mi DNI termina en número impar? ¿Puedo cargar nafta o comprar el almuerzo si soy personal esencial un día que, según la norma, no me correspondería por mi DNI?

"Si la médica sale de una guardia y pasa a comprar alimentos para comprar a su casa, obviamente que va a entrar y va a comprar porque tiene la libertad del trabajo esencial pero también tiene que llevar el alimento a su casa. Eso no está en discusión", dijo, para ejemplificar, Luciana De Giovanetti, secretaria de Ciudadanía, en contacto con LM Neuquén.

La funcionaria apeló a que la ciudadanía aplique "el sentido común" y priorice la responsabilidad. "Más allá de la bronca que nos da tener que vivir con restricciones, lo que no tenemos que perder es siempre aplicar el sentido común. Es decir, las restricciones son para todas aquellas personas que pueden estar en su casa ayudando evitar contagios masivos", afirmó.

En este sentido, en la cotidianeidad ocurren situaciones excepcionales que están contempladas a la hora de la aplicación de la restricción de circulación según la terminación del DNI. Así, en caso de que una persona tenga un turno médico, necesite ir a la guardia, a la farmacia o tenga un turno en la ANSES, podrá hacerlo aunque su número par o impar no coincida con el día asignado. De igual forma, aquel personal esencial que necesite realizar una compra en medio de su jornada laboral podrá hacerlo.

En todos los casos, será necesario poder demostrar el motivo por el cual está circulando, ya sea el permiso de circulación por ser personal esencial o permisos de emergencia por 24 horas, así como las constancias de los turnos médicos o emitidos por la ANSES.

luciana di giovanetti

"Si el turno implica que esa persona vaya ese día, será contemplado como un motivo de fuerza mayor. Lo ideal sería sacar el permiso de circulación por 24 horas, pero si yo tengo la manera de acreditar que voy hasta ANSES es relativo. Siempre lo idea es el permiso pero se puede exhibir el turno", subrayó De Giovanetti, quien aclaró que toda circulación debe ser "siempre desde una óptica de responsabilidad ciudadana y colectiva. Es decir, no abusar por realizar una tarea esencial y andar circulando por fuera de los horarios que nos demande esa tarea".

"Lo que hay que evitar es circular si no tengo la forma de acreditarlo, es decir, demostrarle a la persona que me pare de la Policía que yo necesariamente tenía que salir de mi domicilio. Esas son razones de fuerza mayor. El resto, que no tiene actividad esencial y que no está contemplado dentro de esas cosas que no podemos evitar, tiene que quedarse en su casa y sólo tiene que salir cuando el DNI lo habilite a los comercios de proximidad", explicó De Giovanetti.

Al mismo tiempo, la funcionaria insistió en la conciencia individual y el accionar en ese sentido que, en definitiva, será de ayuda para toda la población. "El Estado pone estas restricciones para que haya menos cantidad de gente circulando y disminuya la cantidad de contagios. Como ciudadanos tenemos que hacer el esfuerzo que venimos haciendo en exceso durante todo este tiempo y que tiene que ver con facilitar los controles. Es decir, no aplicar artimañas para evitarlo sino ser parte de ese control que nos beneficia a todos", afirmó.