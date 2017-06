“La gente, y sobre todo la población de riesgo, no acude a los vacunatorios”, señaló la subsecretaria de Salud de la provincia, Alejandra Piedecasas, quien aseguró que el Gobierno realizó una fuerte campaña de concientización sobre la importancia de las vacunas para evitar enfermedades o hacerlas más leves si se contagian.

Para Anahí Urrutia, responsable del vacunatorio del Hospital Castro Rendón, la baja en la demanda se ha hecho sentir en el último tiempo, a pesar de que la falta de personal los obliga a trabajar con la misma intensidad. Para ella, la baja concurrencia no responde a una única causa.

“Es cierto que hay un movimiento antivacunas que cobró relevancia por la presentación de un proyecto de ley en el Congreso”, dijo en relación con la iniciativa de la diputada Paula Urroz (ver aparte). Agregó también que estos movimientos no tienen en cuenta los graves perjuicios que genera a toda la sociedad el rechazo a las vacunas.

50% de los niños en riesgo se vacunaron este año. A esta altura del calendario, la concurrencia de pibes a los vacunatorios está por debajo del promedio de años anteriores, cuando se llegaba al 80% del total transitando fines de junio.

“Es un tema de solidaridad y responsabilidad social”, expresó Urrutia, y aclaró que mientras más vacunada está la población, más protegida se encuentra. “Si yo me enfermo, puedo contagiarle la gripe a una persona vulnerable”, explicó la referente, quien aseguró que la enfermedad puede ser letal para los sectores de riesgo.

En Neuquén, el Ministerio de Salud ya recibió parte de las dosis para vacunar a 135 mil personas, que conforman la población de riesgo. Entre ellas se cuentan los bebés de 6 a 24 meses, las embarazadas o madres hasta los 6 meses, los mayores de 65 años y el personal de salud, así como jóvenes y adultos que presenten obesidad o enfermedades crónicas.

Si bien la vacuna no es gratuita para aquellas personas que están fuera de estos parámetros, Urrutia recomendó que aquellos que puedan costearla también se la apliquen. “Que no lo ofrezca la salud pública no significa que no sea beneficioso”, recordó.

La referente también desmitificó algunas creencias que generan desconfianza en torno a las dosis. “La vacuna tiene su proceso para generar los anticuerpos, que dura por lo menos 10 días”, dijo y aclaró que es posible que las personas se enfermen en ese lapso, o que presenten los síntomas de un resfrío y lo confundan con una gripe.

Si bien no hay alertas por gripes pandémicas, Urrutia aclaró que se espera un repunte de los casos, que se da normalmente en agosto. Por eso recomendó que la población se vacune cuanto antes para evitar posibles contagios.

Información

Saber ayuda a no contraer el virus

La población en riesgo

Los menores de 2 años y mayores de 65, como las embarazadas y los enfermos crónicos, son más propensos a sufrir complicaciones por la gripe. Para ellos la vacunación es gratuita.

Faltan los peores meses

Después de la merma en los casos de gripe en mayo y junio, se espera que se incremente el número de afectados durante agosto y septiembre, meses en los que normalmente se da un repunte del virus.

Vacunarse a tiempo

La vacuna necesita un lapso de 15 días para generar inmunidad. Mientras tanto, el vacunado puede enfermarse. El área de Salud recomienda recibir la dosis antes de las épocas de bajas temperaturas.

Polémica por un proyecto contra la obligatoriedad

NEUQUÉN

En los últimos días se renovó el debate en torno a la vacunación, luego de que la diputada del PRO por la provincia de Buenos Aires, Paula Urroz, presentara un proyecto para eliminar el carácter obligatorio de las vacunas y que cada persona decida si desea o no aplicarse la dosis.

Tras la presentación, desde el Ministerio de Salud de la Nación consideraron la idea como “descabellada”, a pesar de que la autora del proyecto tiene llegada directa al ministro Jorge Lemus, con quien estuvo antes de llevar su iniciativa al Congreso.

Con el proyecto presentado y en boca de todos al conocerse sus alcances, distintas organizaciones de profesionales médicos rechazaron sus términos por considerar que persigue lo contrario a los revolucionarios avances que hizo la medicina en materia de inmunización para bajar los niveles de mortalidad.

En declaraciones al portal Infobae, la médica Victoria Cavoti aseguró que aprobar esta ley implica retroceder cien años en materia de salud y no reconocer las distintas realidades sanitarias que se viven en el país.

Para Anahí Urrutia, responsable del vacunatorio del Hospital Castro Rendón, la medida no toma dimensión de los grandes perjuicios que causa la falta de vacunación a nivel social, ya que “aplicarse a la vacuna no es sólo una protección ante un factor de riesgo sino una obligación moral de proteger al resto”.

La iniciativa de la diputada macrista Urroz tomó vuelo mediático debido a las repercusiones negativas que surgieron desde la órbita de los expertos en la materia, quienes consideraron que su aplicación perjudicaría a toda la sociedad.