Hay que pasar el invierno

Hace tres meses, cuando todo comenzó en serio, solo había una fórmula para evitar miles de muertes: el encierro. Hoy, el plan es el mismo. Pero ya no será tan fácil de aceptar. Aquella vez ganó el miedo, y hoy no parece estar tan presente como en marzo. O, al menos, convive con el otro temor, el de no poder llegar a fin de mes. Esa lucha, que fue ganada en esa primera batalla por la necesidad de cuidar la vida, afrontará otro desafío con los bolsillos más flacos. Pero la sentencia debería tener el mismo resultado. ¿Entre la salud y la economía, no es lo primero lo más esencial?