Hay quejas por el precio del nuevo estacionamiento

Los primeros automovilistas que circularon por el microcentro se encontraron con algunas dudas sobre el servicio. Los kiosqueros e inspectores municipales de la Dirección de Tránsito pusieron algo de luz sobre el asunto.

La mayoría de los conductores consultados por LM Neuquén en una extensa recorrida matutina expresaron molestias por las modificaciones en el sistema, principalmente por los mecanismos de recarga y pago. No obstante, lo que más controversia generó fue el nuevo cuadro tarifario escalonado (ver aparte).

Los primeros en escuchar los reclamos fueron los kiosqueros, quienes intentaron explicar las “mañas” del servicio. “La mañana fue un lío. Llegamos y el sistema estaba caído. Nos enteramos recién a las 10:30 de que el estacionamiento iba a ser gratis durante el día”, detalló Víctor. El hombre puntualizó que, ante la duda, muchos clientes se llevaron varias raspaditas para evitar que los inspectores les hagan una multa.

Brunilda, una vecina del barrio Belgrano, aseguró que desconocía las modalidades de pago del SAEM y consideró que la nueva tarifa es desmedida. “Es un problema que haya tantos vehículos en la calle, pero esto no pasaría si hubiera más colectivos. Yo dejo el auto a unas seis cuadras de mi trabajo para no pagar tanto”, contó. “El transporte público no pasa a horario”, despotricó.

Emilia, de Santa Genoveva, se moviliza en auto para realizar todas sus actividades. “No me gustó que la raspadita cueste lo mismo que la última hora de estacionamiento. Creo que se puede incitar a la gente a compartir autos y así contaminar menos el ambiente”, sostuvo.

Algunos consideraron que estas políticas no incluyen a las personas de otras localidades que vienen a trabajar a la capital. “Yo soy de Centenario y necesito venir en auto para traer a mis hijas. Es un disparate que estacionar cueste tan caro. A los que vivimos afuera se nos complica mucho encontrar una forma de transporte beneficiosa”, se quejó Miriam.

Incluso los que aprueban el nuevo sistema cuestionaron que la difusión que se le dio al cambio fue escasa. Algunos se animaron a sugerir que tendrían que haber lanzado campañas publicitarias similares a las de las elecciones que explicaban cómo emitir el voto electrónico.

El sistema prevé precios escalonados, de forma que la segunda hora cuesta más que la primera y la tercera es aún más cara. $14,78cuesta la primera hora de estacionamiento.

Al ser escalonado el sistema, el precio de la segunda hora trepa a $18,07 y el de la tercera, a $22,17. La tarjeta para raspar que se adquiere en los kioscos cuesta 22 pesos.

“Además de las horas que dedico a mi trabajo, hago adicionales en el Bajo. Todo lo que cobre se va a ir al estacionamiento”. Brian. Policía que vive en el barrio Maronese “Es una barbaridad porque las opciones que tengo para dejar de usar el auto no son buenas. El colectivo pasa lleno”.Mariana. Empleada, vecina del barrio El Progreso

“La gente recurrió a nosotros porque nos encontró en la calle, a pesar de que no estamos relacionados con SAEM. Es importante que sepan que en la zona bancaria no está permitido estacionar”.Rosa. Inspectora de Tránsito

Los saldos de las tarjetas viejas van a las del SAEM

Una de las principales dudas que tienen los usuarios del estacionamiento medido de la ciudad es qué ocurrirá con el saldo de las tarjetas del SEIN. Al respecto, el gerente del SAEM, Daniel Albi, aseguró que con el cambio de sistema migraron los saldos. “Van a tener el saldo de la tarjeta anterior en su nueva cuenta”, garantizó el funcionario de la empresa que tomó el control del sistema.

Albi explicó que, para consultar el crédito, los usuarios deben registrarse en la página web de la compañía. “Cuando se acerquen a una unidad de autogestión podrán consultar su saldo y van a tener registrado el (crédito) de la tarjeta anterior”, detalló en diálogo con LU5 el representante de la empresa que contrató la Municipalidad para llevar adelante el sistema de estacionamiento medido.

Albi también resaltó que los equipos dispuestos en los kioscos del microcentro son más modernos, grandes y con mejor tecnología que sus antecesores. Al respecto, indicó que por las lluvias del fin de semana se demoró la instalación de los dispositivos.

Para despejar dudas, explicó que la aplicación del SEIN fue reemplazada por la página web del SAEM, a la que se podrá acceder desde cualquier dispositivo. “Para que la gente la pueda usar, colocamos antes wifi en la ciudad para su uso exclusivo. Esto quiere decir que sólo podrán acceder a nuestra página con esa señal”, puntualizó.

Albi detalló que, por el momento, la recarga de la tarjeta sólo está habilitada en los kioscos. Sin embargo, adelantó que en los próximos días sumarán dos metodologías nuevas: tarjetas de crédito y home banking.

“Para recargas por SMS, vale recordar que el número anterior no funciona. Ahora deben mandarse al 22937”, concluyó.

Una de las políticas de la empresa fue otorgar dos días de gracia a los conductores para que se involucren en el funcionamiento del sistema y no labrarán multas, por lo que recién mañana comenzarán a cobrar.