Hay quienes se creen inmunes

Hay personas que se creen inmunes al virus. En todos lados, sobre todo en las redes sociales, hay una tendencia de un sector social a imponer un marco teórico cuestionable en la pandemia: creer que pueden batallar contra el coronavirus sin cumplir con ningún protocolo, por el solo hecho de tener una creencia, de “vivir en el bienestar de la salud”. Es cierto que las personas que muestran mejores resultados de laboratorio y tienen un sistema inmunológico pasan mejor las enfermedades que otras. Pero el COVID-19 ha demostrado generar mucho desconcierto en la comunidad científica. Al principio de la pandemia, estaba generalizado que los adultos mayores, sobre todo quienes pasan la barrera de los 65 años, eran los más propensos a pasarla mal con este virus que ya se llevó la vida de casi 450 neuquinos. Pero con el correr del tiempo, la edad promedio de los fallecidos empezó a bajar. Pasó de 74 a 68 en menos de seis meses, y el dato preocupa a Salud Pública. También el promedio de la edad de contagiados en Neuquén bajó considerablemente. Ahora es de poco más de 38 años. El comportamiento del coronavirus demostró ser distinto en muchos organismos y por ahora, hasta que no haya una cura definitiva, todo el escenario de prevención es de prueba y error. Solo se sabe que el distanciamiento social y el freno a la circulación paran los contagios. Pero no hay más que eso. En Neuquén hay unos 11.200 pacientes que se están recuperando en la casa, una cifra que es casi la mitad de los contagiados en la pandemia. No todos la pasan de la mejor manera y muchos, por los testimonios que circulan, necesitan ventilarse con oxígeno. A pesar de que para muchos es “un trámite”, nadie es inmune al contexto.