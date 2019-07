El escritor también aclaró que Westeros no estaba dividido en siete reinos, ya que en la era en la que se ambientará la serie estaba dividida en unos cien y era mucho más peligroso y caótico de lo que sucedió durante los siete reinos que abarcó la serie. Además, y para sorpresa y decepción de los fans, ha confirmado la ausencia de los Lannister: “Los Lannister no están allí todavía, pero Casterly Rock sí, es como el peñón de Gibraltar. Está ocupado por los Casterly, a quien debe su nombre aún durante 'Game of Thrones'

Todavía no se definió la fecha de estreno y el título de la precuela. El autor había sugerido que podría ser “La larga noche” pero esta elección podría confundir a los espectadores porque el tercer episodio de la temporada ocho de GOT tiene el mismo nombre. Otro posible nombre que están evaluando y que podría ser del agrado del autor sería “La noche más larga”.

