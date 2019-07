HBO presentó su nueva serie: "His Dark Materials"

HBO presentó el primer tráiler oficial de su próxima serie fantástica: “His Dark Materials”. El nuevo caballo de batalla de la productora se basa en la trilogía de las novelas de Philip Pullman: “Luces del Norte” (también conocida como 'La Brújula Dorada' o 'The Golden Compass'), 'La Daga' ('The Subtle Knife') y 'El Catalejo Lacado' ('The Amber Spyglass'), que entre las tres son conocidas como 'His Dark Materials', que a día de hoy son las novelas más exitosas de Pullman.