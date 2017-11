Hebe de Bonafini llamó a hacerle un boicot a la TV

Tras la tradicional ronda de los jueves de los Madres, Hebe disparó. "Estos tipos que negocian de la CGT. Que se acuestan con uno, duermen con otro, acarician a otro, agarran del bolsillo la plata de otro. Son una reverenda basura". "Negociaron la vida de 9 millones de personas. Alguien tiene que pagar ese crimen. Antes no se veía lo que se ve ahora en una villa. Casas que no tienen ni puerta ni ventana. Hemos caído en lo peor", sostuvo.

Bonafini les pidió a sus seguidores que no miren TV ni lean los diarios. "No miren compañeros. Porque si no miran, no hay rating. Muchos dicen: 'Yo no miro', pero todos saben lo que pasa en Intratables, en lo de Lanata, en lo de Mirtha Legrand. Saben porque lo ven", indicó. "Hagamos boicot y no prendamos la televisión. Por favor, comuniquemos de alguna manera. Es muy grave lo que pasa. Llevan meses y meses difamando a Cristina, sus hijos y todo el kirchnerismo para mostrar que somos una mierda y que todos somos ladrones. Los únicos ladrones son ellos, los que están en los medios", indicó.

Además, lanzó duras críticas contra el ex ministro del Interior Florencio Randazzo, el diputado nacional Diego Bossio y el senador nacional Juan Manuel Abal Medina, todos peronistas que se alejaron del kirchnerismo en los últimos dos años. "Hay muchos culpables. Los que se dijeron peronistas. Bossio, Randazzo, Abal Medina. ¿A dónde carajo están? ¿Qué hicieron? Sacarle votos al kirchnerismo…. Son flor de traidores", aseguró. Luego, remarcó: "Se fueron para sacarle los votos a Cristina y entregárselo a estos soretes que están en la Casa Rosada. Esos tres también la van a pagar. Porque son tres muertos. Tres muertos. No sirven más para nada. Nadie los va a querer. Y ojalá que cuando lo vean por la calle, los repudien. Porque son tipos nefastos".