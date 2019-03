Hizo quemar con ácido al hijo para quitárselo a su ex

Reino unido. Se sabe que los matrimonios cuando se divorcian en malos términos son capaces de recurrir a todo tipo de recursos para ganar esa pelea emocional con su ex pareja. Y si hay hijos de por medio, estos en muchas ocasiones suelen ser botines de guerra. Pero en Reino Unido parece que se pasaron todo tipo de límites porque un hombre acaba de ser condenado a 16 años de prisión por ser responsable de atacar con ácido a su hijo de 3 años con el fin de mostrar que la madre, su ex, no estaba atenta.