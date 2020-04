Hizo un vivo en las redes y salió atrás su amante desnuda

El caso se hizo viral y se convirtió en un escándalo ya que la joven no era la actual pareja del periodista. La imagen, que duró un segundo, alimentó los lógicos comentarios sobre la infidelidad.

DIRECTO| Alfonso Merlos - El confinamiento Es mágico

La mujer con la que mantenía una relación, Marta López, descubrió, al igual que cientos de personas, que la estaban engañando en vivo y directo.

“Es una situación muy desagradable. Sé quién es perfectamente. No te puedo decir más, no te quiero colgar. No quiero decir nada más, de verdad”, comentó indignada. Marta asegura que sabe quién es esa mujer y dejó de seguir a su novio en las redes.

