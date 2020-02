El aberrante hecho sucedió en noviembre pasado, cuando la mujer denunciante halló a su entonces pareja, padrastro de la niña, parado junto a ella. La había acostado en la cama y le había bajado los pantalones, dispuesto a abusar de la nena. Según le pudo contar la niña, el hombre "le bajó los pantalones, ella se los subió y él volvió a bajarlos y le pidió que lo tocara", tal como relató la mujer en una entrevista con LM Neuquén.

La madre de la nena recordó que ese día el hombre había recibido a su hermano y a un amigo en la vivienda que ambos compartían, para mirar un partido de fútbol. Durante la transmisión bebieron unas cervezas y, supuestamente, habrían consumido cocaína, hecho del cual se enteró gracias al amigo, quien se lo contó en un intento por justificar las acciones del denunciado.

Así, esa noche, cerca de las 20, cuando ya los acompañantes habían abandonado la vivienda, la mujer se tomó unos minutos para ir al baño, y al regresar al dormitorio se topó con la escena.

"Cuando lo vi, lo primero que atiné a hacer fue pegarle y alejarlo de ella. Y él no hizo ni dijo nada, sólo se quedó en silencio", recordó la mujer. La niña, contó su madre, no paraba de llorar.

Además, la joven narró que se llevó a la nena para calmarla y tras unos minutos se percató de que el hombre había abandonado la casa. Aun así, unas horas más tarde, le envió un mensaje de texto excusándose: "Me pegaron las cervezas, no sé qué me pasó por la cabeza", le escribió su pareja.

La mujer estaba en una relación con él desde hacía dos años y tienen un hijo en común. Este factor fue clave a la hora de extorsionarla para que no radicara la denuncia dado que, según confió la mujer, significaría su inmediato regreso a la cárcel. Es que el hombre está en libertad condicional desde junio de 2019 por una condena por homicidio simple.

"Se disculpó, dijo que estaba arrepentido, pero que por favor pensara en nuestro hijo y no lo denunciara. Dijo que estaba dispuesto a hacer lo que yo quisiera a cambio", contó la madre de la niña.

Pese a ello, la mujer hizo caso omiso a las extorsiones y pedidos y el mismo día radicó la denuncia en una comisaría, que luego ratificó en la Fiscalía de Delitos Sexuales.

Por el momento, al hombre le impusieron una restricción perimetral con respecto a la niña y la casa de ella. Además, se supo que el 25 de marzo se le realizarán las pericias psicológicas a la pequeña a través de Cámara Gesell.

Su madre resaltó que la niña ya no confía en ningún hombre que se le acerque, ni siquiera en su propio padre. "Quiero que se sepa para que ninguna nena más pase por esto", expresó.

