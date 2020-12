Horóscopo: las predicciones de este jueves 24 de diciembre

Géminis | Del 21 de mayo al 20 de junio

Las predicciones del horóscopo indica que todos en algún momento han cometido errores, pero el problema llega cuando una lista de errores que no deja de crecer. El lado bueno es que de los errores se aprenda. Hoy trata recordar algo que aprendiste en el pasado y no dudes ni en segundo en ponerlo en práctica. No olvides lo lejos que has llegado.

Cáncer | Del 21 de junio al 22 de julio

Las predicciones de este jueves te recuerdan que a veces sos inmune a las fuerzas que actúan sobre ti mismo. Sin embargo, la presencia de Venus en tu signo te invita a no rendirte ante una presión que te persigue. Ocúpate de ella y podrás respirar tranquilamente.

Leo | Del 23 de julio al 22 de agosto

Según el horóscopo, todos necesitan sentirse querido. El problema llega cuando el aprecio no es correspondido. Te gustaría que lo que está ocurriendo no te afectara tanto como lo hace. Pero lo cierto es que no puedes fingir que no te importa. Este día, en vez de quedarte sentada esperando a que todo pase, puedes dar un gran paso hacia tu libertad.

Virgo | Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Las predicciones del horóscopo: una persona trata de arreglar las cosas contigo. Si últimamente te has visto envuelto en una situación en la que las vueltas no te han llevado a nada, este es el día para liberarte de ese bucle interminable.

Libra | Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Este jueves, debés ser un poco más autoritaria, a pesar de que esa actitud en los demás te parezca un poco prepotente, tienes que reconocer que da resultado. Todo el mundo se pone firme ante quien lleva la voz cantante. Solo tienes que proponértelo y empezar rompiendo el hielo. Si planteas tu discurso con autoridad, así será visto por los demás.

Escorpio | Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Según el horóscopo, no es que quieras ganar a toda costa, pero es importante para ti conseguir lo que te has propuesto. Este fin de semana no será difícil verte atraído o seducido por un drama que podría nublar tu atención. Que nada te distraiga. Si mantienes lo que prometiste, pronto llegarás al destino que te has propuesto. No dejes que te afecte lo que los demás puedan pensar.

Sagitario | Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

A veces hay que medir las palabras antes de dar una respuesta. Seguramente este 24 de diciembre pedirán tu opinión, ten cuidado con lo que dices. Valdrá la pena.

Capricornio | Del 22 de diciembre al 19 de enero

Incluso el más pequeño de los problemas puede parecer un mundo. Hay asuntos que te están dando más dolores de cabeza de la cuenta. No vale la pena. En estas fechas de celebración, es el momento de darte a valer. Puedes liberarte de una responsabilidad que no te corresponde y poner toda tu energía en seguir tus verdaderos objetivos. Iniciarás un nuevo camino más fácil y satisfactorio.

Acuario | Del 20 de enero al 18 de febrero

Hay un proyecto inconcluso que formó un día parte de tu vida y no estás seguro si retomar. Valdría la pena pensar por qué has cambiado de opinión y si eso se puede rectificar, ya que lo propio siempre generará, a futuro, mayores alegrías.

Piscis | Del 19 de febrero al 20 de marzo

El horóscopo de este jueves: si prestas atención, verás que los altibajos de los demás no se corresponden con los tuyos. Cada uno tiene sus altos y sus bajos en momentos diferentes. Mientras tú puedes tener hoy el mejor de los día. En este día festivo, lo que está claro es que vas a tener mucha suerte.