Según las predicciones del horóscopo de este lunes 4 de enero de 2021, los movimientos astrales envían un mensaje claro, y aconsejan no preocuparse demasiado por los obstáculos que se encuentran a lo largo del camino. Nuevo mes y nuevo año para afrontar nuevos retos.

Géminis | Del 21 de mayo al 20 de junio

Las predicciones del horóscopo indica que este lunes, procura acercarte a lo que te estremece o lo que se ‘ha colado’ en tu ruta. Tan pronto como lo entiendas, serás capaz de dejarlo atrás.

Cáncer | Del 21 de junio al 22 de julio

Las predicciones de este lunes: a medida que avanza este nuevo año, deberías de parar un momento y pensar sobre todos los adjetivos que has ido recibiendo hasta ahora, y lo mucho que se te ha aplaudido por ello. Es la hora de que reclames lo que te has ganado.

Leo | Del 23 de julio al 22 de agosto

Según el horóscopo, este lunes haz caso de lo que diga tu lado emocional. Lo tuyo es compartir pero no exigir, y tienes fe en la gente, lo cual siempre es digno de admirar.

Virgo | Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Las predicciones del horóscopo: no te engañes, nadie es igual al otro, sabéis de sobra que cada personalidad tiene unos determinados rasgos, y, pese a todo, encuentras razones para estar orgulloso de vos mismo y de esa persona que llegarás a ser. Te darás cuenta de todo lo que vales.

Libra | Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Este lunes, sientes mucho desorden a tu alrededor, pero no te obsesiones porque, en realidad, no están diciendo nada interesante. En ocasiones es preferible callarse y no caer en el error.

Escorpio | Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Según el horóscopo, si disfrutas con el deporte, entonces, no será un calvario tu día. Lo importante es divertirte con lo que haces porque sólo así tendrás ganas de seguir haciéndolo. Pese a todos los desafíos que se presentan delante de ti, serás capaz de alcanzar la felicidad.

Sagitario | Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Siempre se ha dicho que, si algo está roto, es mejor desecharlo, sin embargo, en tu vida está la opción de arreglar lo que necesitas. La incertidumbre que te rodea es una señal de que hay algo que sí necesita una reparación.

Capricornio | Del 22 de diciembre al 19 de enero

No le des demasiadas vueltas a las cosas, o de lo contrario podrías acabar sumido en la locura. Este lunes el cosmos trae muy buenas noticias. Aunque estos primeros días del año no serán sencillos, debes saber que hay esperanza.

Acuario | Del 20 de enero al 18 de febrero

No permitas que cierta preocupación, sin algún tipo de sentido, se convierta en un obstáculo para propiciar un cambio que era necesario.

Piscis | Del 19 de febrero al 20 de marzo

El horóscopo de este lunes: hay personas que tienen una mente brillante, y son capaces de ver las oportunidades que se esconden bajo la superficie. Este lunes, el cosmos te urge a sacar el máximo partido a esta oportunidad que se te presenta, ya que sólo así lograrás una gran fortuna.