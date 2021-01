Tauro | Del 20 de abril al 20 de mayo: hoy es un buen día para meditar y evaluar muchas cosas de tu vida. Algunos asuntos familiares no avanzan y esa situación podría afectar tu salud.

Géminis | Del 21 de mayo al 20 de junio: los astros afirman que tendrás un día relajado y tranquilo. Aprovecha para compartir una linda tarde con tu familia en casa.

Cáncer | Del 21 de junio al 21 de julio: es importante que tomes decisiones y analices qué es lo mejor para tu vida. Debes fijarte más en tu inspiración y bondad para seguir tu corazón.

Leo | Del 22 de julio al 23 de agosto: es un día perfecto para hacer buenas compras y cambios de imagen. Probablemente puedes salir a sitios divertidos o hagas algo especial con tu pareja. Los astros también precisan que los problemas que hayas tenido con tu familia van a mejorar en los próximos días, solo debes tener un poco de paciencia.

Virgo | Del 24 de agosto al 22 de septiembre: quizás puedes recibir una grata sorpresa el día de hoy. Según el horóscopo, debes darle importancia a las cosas que realmente lo merecen.

Libra | Del 23 de septiembre al 22 de octubre: llegó la hora de retomar ese proyecto profesional que tienes olvidado. Procura cambiar tu actitud y buscar siempre el lado positivo de las cosas.

Horoscopo.jpg Horóscopo: predicciones de los astros para este sábado

Escorpio | Del 23 de octubre al 22 de noviembre: según el horóscopo, estás en un buen momento para hacer cambios de hábitos negativos.

Sagitario | Del 23 de noviembre al 21 de diciembre: no dejes que los problemas en el trabajo perturben la tranquilidad de tu hogar. Cuando llegues a la casa es importante que te desconectes de tus responsabilidades laborales para poder dedicar tiempo a tu familia y descansar. Trata de controlar el estrés porque podría perjudicar tu salud.

Capricornio | Del 22 de diciembre al 20 de enero: no descartes tomar la iniciativa con la persona que te gusta, tienes posibilidades. El que no arriesga no gana.

Acuario | Del 21 de enero al 19 de febrero: actualmente te sientes un poco inestable y con miedo, pero se te pasará, no te angusties.

Piscis | Del 20 de febrero al 18 de marzo: el día de hoy tu energía estará al máximo. Aprovecha para hacer actividades en familia.