Horticultura: ¿Qué significa que comienzan a regir las buenas prácticas agrícolas?

- Comenzaron a regir las BPAS para la horticultura, ¿qué significa?

Son una nueva forma de manejo, de trabajar en campo y se agrega la "S" por sustentable. Esto está dentro del Código Alimentario Argentino, que se empezó a reglamentar en 2018, aunque desde hace más de 10 años se viene hablando de las buenas prácticas.

Ahora toma más peso, el consumidor está más preocupado por la calidad de los productos y por la inocuidad. La parte reglamentaria se viene definiendo en detalle y había que poner un plazo. En este caso fue el 4 de enero de 2021 para la horticultura y del 2020 para la fruticultura.

Así es que tomó más peso el programa que venía trabajando la Subsecretaría de Producción para garantizar las técnicas que propendan a la inocuidad y trazabilidad de los productos frescos, que a veces cuesta mucho. No es lo mismo que cuando compras algo procesado -que ya viene etiquetado- a cuando compras un tomate, por ejemplo. La trazabilidad es un desafío.

Ya veníamos trabajando en esto pero ahora toma otro peso porque ya está reglamentado en todo el territorio argentino. A los productores hortícolas se les dio un plazo mayor por la realidad de la horticultura en la Argentina. Regularizar, formalizar, empezar a registrar… Es algo en lo que hay que seguir trabajando y Neuquén ha sido una de las provincias que primero impulsó y es responsabilidad del Estado hacerlo.

produccion-3.jpg Diego Canut

- ¿Implica un cambio en la forma de producir y un cambio cultural?

Es todo. Tiene tres pilares: el primero tiene que ver con el cuidado del ambiente y eso abarca a todos los recursos naturales. Los productores son los que están a cargo del manejo del agua, del suelo, del aire; aplica a todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental. El otro pilar es la salud del productor y de los trabajadores, mano de obra contratada o familiar. Y el tercer pilar es la salud del consumidor, que se trate de productos inocuos, de calidad, que se respeten todas las condiciones.

- ¿Cómo toman los productores este nuevo requerimiento?

Hay de todo. Hay productores a los que no hace falta ni explicar la importancia, que están produciendo alimento con esta consciencia y lo hacen con la responsabilidad de saber que lo que producen va a parar a la mesa de otro individuo. Ahí no es necesaria ninguna reglamentación para que hagan las cosas bien. Esos son los menos. Después tenés el que “bueno, no le quiero hacer daño a nadie”… y también hay quienes se resisten y que lamentablemente todavía siguen encontrando canales de comercialización. Estamos tratando que el que no quiera cumplir no pueda comercializar y que todo lo que llega a la mesa de los neuquinos esté con la mayor garantía posible.

produccion-horticultura3.jpg Diego Canut

- ¿Tienen previstas sanciones, controles?

El tema de las sanciones estará a cargo de Senasa; se maneja todo a través de Renspa. La idea de esto no es hacer una cacería de brujas ni complicarle la vida a nadie, la idea es acompañar y ajustar cosas. Por el momento, no están contempladas sanciones monetarias sino que implementamos restricciones a beneficios, fiscalizaciones…

- ¿Harán visitas a campo?

Sí, Senasa y es un trabajo de mucho tiempo y constante. Porque hay mucha movilidad, cada dos o tres años cambian de arrendamiento. El grupo social que está más fuerte es la comunidad boliviana y el tema de los registros es un desafío, hay que seguir mejorando algunas cosas en los sistemas de registros.

produccion-horticultura2.jpg Diego Canut

- ¿De cuántos productores estamos hablando?

El cinturón hortícola fuerte está en Confluencia y la zona de Añelo. Todo lo que está alrededor del Mercado Concentrador -Plottier, Centenario, Vista Alegre- está la parte fuerte. Estamos hablando de entre 700 y 800 hectáreas, tal vez más; y 160 productores registrados, pero es muy posible que haya más.

Todo esto es en la escala productiva porque después hay muchos productores para autoconsumo, que lo maneja Proda y Agricultura Familiar.

Nosotros tenemos un grupo de 25 productores con quienes venimos trabajando desde hace rato y siempre nos escuchan. El grupo se llama Horticultura Responsable y tratamos de focalizar el asesoramiento técnico. Los estamos monitoreando todo el tiempo y acceden a más beneficios, como líneas de financiamiento.