Hoy es el Día del Corazón: un día para cuidarlo y sellar un compromiso con la vida sana

En este sentido, es tan importante que la población tenga acceso a una dieta saludable como a un ambiente libre de humo del cigarrillo. Los niños y jóvenes, especialmente, deberían ser estimulados a jugar y moverse desde pequeños, y a promover una alimentación saludable desde la niñez a fin de generar hábitos que perduren en el tiempo.

En el Día Mundial del Corazón se invita a realizar un compromiso “en mejorar nuestra salud y la de nuestra familia, realizando cambios en el estilo de vida, promoviendo hábitos saludables y sobre todo enfatizamos en la importancia de realizar los controles médicos habituales para detectar las enfermedades en estadios iniciales lo que se traduce en mejores posibilidades de tratamiento y pronóstico para el paciente”, explicó el médico cardiólogo de Leben Salud, Martín Correa Perelmuter.

En aquellas personas con enfermedades cardiovasculares ya establecidas se busca “generar cambios productivos en sus hábitos, mejorando los factores de riesgo que se pueden modificar como dejar de fumar, controlar el colesterol, la glucemia, realizar actividad física y mantener un peso adecuado, siendo fundamental en estos casos una adecuada adherencia al tratamiento y acudir a los controles médicos correspondientes”, destacó el profesional, que permiten tener un buen seguimiento de la enfermedad.

Datos

La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en Argentina y el mundo.

18 millones de personas mueren por año en el mundo por esta causa.

CO… VID, CO… RAZÓN

Por Martín Correa Perelmuter. Médico cardiólogo (Mat. Prof. Nqn 5934- Mat. Esp. 3245)

El coronavirus puso en pausa al mundo entero, obligando a la población a permanecer en sus casas para disminuir la circulación del virus y tratar de que los contagios sean paulatinos, buscando ganar tiempo para mejorar y preparar el sistema sanitario para hacer frente a esta pandemia. Mientras tanto, pese al esfuerzo conjunto los casos siguen en ascenso en el país y perpetuó el miedo en la gente para continuar sus controles o incluso consultar en caso de urgencia.

Al inicio de la pandemia, allá por fines de marzo principios de abril de un día para el otro quedaron pasillos, consultorios, unidades coronarias vacías, la gente desapareció y las enfermedades no Covid parecían esfumarse con ellas… no era más que una falsa realidad: no hay cuarentena para las enfermedades!

Todo esto afectó negativamente la salud cardiovascular de nuestra población, muchos pacientes crónicos empeoraron, se descompensaron, otros sin enfermedades previas las desarrollaron y, por miedo, no llegaron a tiempo, por consultar tarde o no asistir a un centro de salud oportunamente.

Según un estudio realizado por la sociedad europea de cardiología en 141 países (Admisión de pacientes con IAMCEST desde el brote de la pandemia COVID-19: una encuesta de la Sociedad Europea de Cardiología . European Heart Journal - Calidad de la atención y resultados clínicos , volumen 6, número 3, julio de 2020, páginas 210–216, https://doi.org/10.1093/ehjqcco/qcaa046), cayó en un 50% el número de consultas por urgencias cardiovasculares y en aquellos que consultaron el 48% lo hizo de manera tardía, o sea fuera del tiempo necesario para poder instaurar un tratamiento óptimo.

Esta situación nos obliga a concientizar mediante campañas que promuevan la consulta oportuna, quitando el miedo a asistir a un centro de salud ya que el riesgo de morir por un infarto es mucho mayor que el de morir por coronavirus y además informar que durante este tiempo las instituciones se han preparado y están trabajando bajo estrictos protocolos de bioseguridad para minimizar los riesgos de infección por Covid.

Las consultas por problemas cardiovasculares cayeron en el país en un 50% aproximadamente, lo cual es alarmante ya que implica mal pronóstico con un aumento significativo en la mortalidad. Esto representa un retroceso en los avances logrados en los últimos años en el tratamiento de estas patologías.

En consonancia con las estadísticas mundiales y nacionales brindadas por las distintas entidades científicas de cardiología la región no escapa a estas cifras, lo cual nos preocupa. Queremos transmitir a las personas la tranquilidad de que serán atendidos de manera segura: la gente en general va al súper, la verdulería, realiza compras, etc y no se han generado brotes en estos lugares, entonces ¿por qué no ir a un centro de salud cuando son los lugares más preparados y con protocolos más estrictos?

Hoy en día tenemos un nuevo desafío ya que debido al COVID-19, los pacientes con enfermedades cardiovasculares se enfrentan a una doble amenaza.

Tienen más riesgo de desarrollar formas más graves del COVID-19. Complicaciones debido a la demora en la consulta o interrupción de sus controles habituales, por miedo al contagio como venimos advirtiendo.

Prevení y reconocé los síntomas

Es importante reconocer ciertos síntomas que no pueden esperar, si o si hay que consultar si presentan:

Dolor opresivo en el pecho, brazo izquierdo o ambos brazos, cuello, mandíbula, espalda o boca del estómago.

Falta de aire.

Mareos, náuseas o vómitos.

Pérdida de conocimiento

Palpitaciones nuevas.

Pérdida de fuerza o sensibilidad en alguna parte del cuerpo.

Dolor súbito con cambio de color o temperatura en los miembros inferiores.

Dolor y/o hinchazón en una o ambas piernas.

Algunos consejos y medidas para una cuarentena cardiosaludable:

Elegí alimentos saludables:

incorporá frutas en el desayuno para comenzar el día.

Incorporá más cantidad de verduras en cada comida principal.