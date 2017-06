¿Su candidatura tiene una proyección a 2019?

Sí, claramente debemos prepararnos para ese momento. Cuando me convocaron el planteo fue que queremos ir hacia una visión de la ciudad de Neuquén distinta, que integre el centro con los barrios, que la gente pueda desarrollarse independientemente donde viva. Yo tengo un trabajo desarrollado en el EPEN, después como subsecretario de Servicios Públicos y hoy como ministro, agregando el tema de la energía. Lo que falta es planificar a largo plazo y hoy a la ciudad la estamos sufriendo.

¿En qué aspectos?

El transporte público es uno. Abarca a los que usan el transporte público por los recorridos, el estado de los vehículos, las paradas, y a los que no lo usan porque no es de calidad y tienen que salir con el auto. Si el transporte público es bueno, uno deja el auto en su casa. Esto requiere rediseñar el sistema. Lo de la lluvia, por ejemplo, no es nuevo. Es histórico que no se puede cruzar la calle cuando cae mucha agua, faltan alcantarillas.

Guillermo Monzani dice que se pueden construir aliviadores y la obra del Durán, pero que después, si llueve muy por encima de lo normal, no se puede hacer mucho más.

No es verdad. Esto tiene solución desde la ingeniería, la decisión es errada. Si el agua corre por arriba de las calles, es una definición; si hay mucha lluvia, se resuelve con más bocas de tormenta y un conducto por debajo que lleve el agua. Es una cuestión de cálculo y diseño. Se resuelve con obras y llegó el momento de hacerlas. Pasa con todas las lluvias y con las excepcionales el problema es mayúsculo. Hay que diseñar las reformas estructurales necesarias y hacerlas. En estos días hay una disputa donde nos atacan que porque estamos endeudados y eso es de una gran incoherencia

¿Por qué?

Porque señalan que la administración de Omar Gutiérrez toma deuda pero son los representantes de Macri en Neuquén, y la política de Nación hoy es endeudarse. Otro ejemplo más sencillo: lo que pasa con el contrato de concesión del EPAS.

¿Por qué no se firma ese contrato de concesión?

Quiroga quiere que se endeude el EPAS para hacer obras, ahí no le molesta el endeudamiento porque no lo asume él. Es una maniobra electoral lo del contrato, no lo quieren tratar en serio el tema. La ordenanza que aprueba el marco regulatorio de agua y saneamiento establece la responsabilidad del municipio, no hay ninguna duda, y lo único que se escucha del otro lado es que esto es un problema del EPAS, cuando el ente es un prestador. Nosotros estamos en condiciones de firmar el contrato, pero no lo quieren hacer porque lo usan de campaña. En 2013 decidimos ir por nuestra cuenta y hacer las obras igual, hicimos los proyectos, buscamos financiamiento y hoy tenemos la colectora central máximo terminada, lo mismo que la ampliación de la planta tronador y estamos por firmar el contrato de la colectora del oeste. Con esto se termina de sanear absolutamente todo Neuquén, se tratará el cien por ciento de los líquidos. Hay problemas en la conducción, pero en eso la batalla también la damos solos. La responsabilidad está en la ciudad, después nos pueden venir a pedir ayuda para hacerlo juntos. En el interior trabajamos distinto, levamos gas a Los Miches, Manzano Amargo y Varvarco, y lo hicimos con los intendentes. Por todo esto vamos a jugar fuerte para meternos en la ciudad

¿Con el objetivo de recuperar la ciudad para el MPN?

Más allá de eso, lo que buscamos es dar un vuelco a lo que se está haciendo, queremos estar presentes con una propuesta y que la ciudadanía decida que es esto lo que se quiere hacer y que nos vote.

¿Pesan las últimas gestiones del MPN en la ciudad que para muchos no han sido buenas, algo que remarca permanentemente el gobierno de Quiroga?

Yo no creo no se pueda pensar en cosas que pasaron hace más de 20 años si como intendente no hiciste algunas cosas. No se puede hablar de lo que ocurrió antes cuando fuiste gobierno cuatro veces.

“Hay que hacer cumplir las ordenanzas”

“Hay que visualizar lo que está en las ordenanzas, hacerlas cumplir y generar los cambios de muchas cosas que están mal y lograr que se corrijan”, indicó Nicola, respecto de la función que quiere cumplir si asume como concejal.

“Voy a implementar metodologías de trabajo, en servicios públicos recorro la provincia punta a punta solo y con mi equipo, mi contacto es permanente con los intendentes. En la ciudad haré lo mismo”, aseguró.

Sostuvo que aunque no tenga el poder de decisión que hoy ostenta como ministro, su rol de edil será el de “caminar e impulsar las medidas que se necesiten para una ciudad mejor”.