"Hoy las mujeres queremos ser protagonistas"

Como candidata a concejal por la lista Azul en la elecciones internas del Movimiento Popular Neuquino, esta joven abogada aseguró que la ciudad necesita de forma urgente una real igualdad de oportunidades y una planificación a 50 años para una ciudad que crece a un ritmo vertiginoso.

En la ciudad hace falta más igualdad de oportunidades. Eso es parte de nuestro objetivo”.

¿Cómo evalúa su gestión a cargo de la Subsecretaría de Defensa Civil?

En los primeros cuatro años, nos tocó vivir un montón de eventos como la erupción del volcán Copahue y la del Calbuco, la inundación de 2014 y el alud en Huinganco, los mayores incendios forestales de la provincia y otros de interfase en la zona de la Confluencia. Esa experiencia nos fortaleció como equipo y, durante la gestión de Omar Gutiérrez, incluimos la parte de Defensa del Consumidor, donde generamos una estructura nueva y pensamos en llevar las oficinas al ciudadano y planificar enfoques de género, adultos mayores y discapacidad en ese andar.

¿Cómo se incorpora el enfoque de género a la defensa civil?

En este camino de las mujeres con más derechos políticos reconocidos, me he encontrado en reuniones con 20 hombres y una sola mujer. Fue un desafío insertarme en este ámbito y el rol de la mujer es determinante no sólo para dar respuesta a las emergencias sino también para coordinar el trabajo de muchas instituciones como Bomberos, Policía o Ejército que son reservadas culturalmente a los varones. Este trabajo nos permite enfocarnos en el rol de la mujer no sólo en los dispositivos de respuesta sino en el rol que cumplen sus hogares y para sacar adelante a su comunidad.

¿Cómo analiza el rol de la mujer dentro de la política?

Esta es una elección histórica para las mujeres, no sólo porque se cumplen 70 años del reconocimiento a nuestros derechos políticos sino porque en las elecciones internas y las generales se ha planteado la igualdad de género. Por eso, en esta lista va a haber nueve candidatos varones y nueve mujeres. Dentro de unos años lo vamos a vivir con naturalidad como ahora vivimos el voto con naturalidad. Sin embargo, es complejo para las mujeres desempeñarse en la política, por la demanda que tienen por parte de la familia.

A partir de algunas emergencias, como la inundación, pudo forjar un vínculo más cercano con la ciudad. ¿Qué falencias notó entonces?

Las emergencias desnudan graves y grandes dificultades en esta ciudad y en otras, no sólo desde la planificación y la infraestructura, sino desde la cercanía hacia los sectores más vulnerables. Con vulnerables no me refiero sólo a las personas de bajos recursos sino también a los adultos mayores, que requieren una atención especial, y que su enfoque sea tenido en cuenta en la planificación de políticas públicas. Otro aspecto es la discapacidad, el enfoque de discapacidad en las políticas públicas de la ciudad es una deuda pendiente y un gran desafío. Desde el Ministerio de Ciudadanía se hizo un avance muy importante en esta temática y eso podríamos, tranquilamente, extrapolarlo a la ciudad. También pensamos la posibilidad de desarrollar en la ciudad una protección civil distinta, planificación estratégica, preparación y prevención, pero haciendo eje en el ciudadano.

¿Cómo cree que se puede mejorar la Defensa del Consumidor en la ciudad?

La Carta Orgánica obliga al Municipio a garantizar el derecho del consumidor y el usuario. Desde la Provincia trabajamos para llevar las oficinas más cerca de la gente y ya llegamos a localidades como San Martín de los Andes, Chos Malal o Plaza Huincul. Hoy la ciudad no cuenta con ese espacio y tengo la gran oportunidad de poder concretarlo e impulsarlo. Este ámbito es una herramienta fundamental no sólo para cuidar el bolsillo, sino para defender los derechos y la expresión de los consumidores.

¿Cómo cree que enfrentará la diferencia de trabajar en un órgano legislativo en lugar de uno ejecutivo?

Todas mis tareas las he cumplido con entrega, responsabilidad y formándome para cada rol. Este trabajo me permitió articular con instituciones tanto provinciales como municipales y nacionales, por lo que adquirí conocimiento del territorio y de las instituciones, lo que será una base importante para proyectar en el Concejo Deliberante. Lo importante es poder generar leyes que se puedan aplicar en la realidad y que puedan dar una respuesta concreta a las necesidades de los ciudadanos. El vecino debe ser el protagonista que direccione nuestra agenda. En la ciudad hace falta más inclusión y, de manera urgente, más igualdad real de oportunidades para todos los sectores de la capital.