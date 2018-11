Icardi marcó la cancha

“Se formó algo muy lindo. Viví lo anterior y no había tanto compañerismo y amistad. Ojalá que Scaloni pueda seguir. Cuando vine acá, no sentía esto. Se siente. Somos todos jóvenes. Antes, con jugadores de experiencia, no se sentía”, fue el claro y sorpresivo mensaje, el tiro por elevación del implacable delantero del Inter para los anteriores referentes, los históricos de la Selección en estos últimos años.

El 9 de la Selección envió un claro mensaje a Messi, Masche y cía. ¿Podría convivir con el 10?

Su confesión confirma todo lo que el periodismo informó del mal clima interno, de la soberbia y los caprichos de un grupito tan talentoso dentro del campo (no hay que olvidar que fueron subcampeones del mundo) como tóxico y nocivo fuera de él. Una vez más hay que darle la derecha a la prensa, en épocas en la que se la castiga y desacredita en exceso (más allá de los errores propios).

Lo último. ¿Que pasará si Messi acepta el desafío de regresar a la Selección de la que se siente amo y señor? ¿Aceptará que los nuevos, esos que ya hicieron saber que así están cómodos, pongan las condiciones?