Ilusionista voló a más de 7 mil metros de altura con globos de helio

No es una película de ciencia ficción producida por los creadores de “UP”, el film de animación de Disney en el que la protagonista es una casa flotando con globos de helio. Esta es una historia real y sucedió en las últimas horas. Se trata del ilusionista David Blaine, quien ha demostrado que no hay reto que no pueda cumplirse. Y es que el ilusionista se ha propuesto alcanzar las alturas utilizando únicamente globos de helio como parte del reto que ha bautizado como ‘Ascension’. Y lo consiguió.