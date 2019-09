Prestigiosos cirujanos cardiovasculares de diversos puntos de Latinoamérica encabezaron, junto a profesionales de la región y del país, una “maratón quirúrgica” en la región empleando una técnica que, si bien se utiliza desde los últimos años, sigue siendo revolucionaria en materia de la cirugía endovascular. Implantaron endoprótesis con sello argentino para reparar aneurismas en cuatro pacientes.

En Leben Salud, un equipo integrado por especialistas locales, junto al “padre de la endoprótesis” el argentino Héctor Barone, y los cirujanos cardiovasculares Alberto Muñoz de Colombia, Nelson de Luccia de Brasil, José Heisecke de Paraguay, eminencias en sus respectivos países, encabezaron los procedimientos durante más de 12 horas de labor sin pausa.

Germán Girela, jefe del servicio de Cirugía Cardiovascular de Leben Salud, explicó que se trataron casos de aneurismas y una enfermedad congénita del adulto -una coartación aórtica-. Algunas intervenciones fueron simples y otras más complejas, pero todas resultaron exitosas y los pacientes ya fueron dados de alta.

La cirugía endovascular es un tipo de cirugía mínimamente invasiva que conlleva menores riesgos y tiempos de recuperación del paciente. “Años atrás había que ingresar al aneurisma -un aneurisma es una dilatación, un globo que se hace en la aorta que es la arteria principal del cuerpo- y realizar una incisión en el abdomen para poder tratar las lesiones. Pero hoy a través de dos pequeñas incisiones en las ingles uno puede ingresar y, a través de un monitor, va mirando cómo se arma la prótesis por dentro del aneurisma”, explicó Girela.

Barone es uno de los precursores de la endoprótesis, no solo en Argentina sino en el mundo, ya fue quien ideó un sistema novedoso para tratar las patologías de aneurismas. Hoy provee los dispositivos para otros países.

La reparación endovascular de los aneurismas de la aorta abdominal (AAA) es una alternativa sumamente atractiva y beneficiosa a la cirugía convencional.

“La primera prótesis de este tipo de modelo se implantó en 1990 y el modelo que usamos ahora, se usó por primera vez en 1999”, contó Barone. Se diseñó en Argentina y hoy se emplea en diversos países como Canadá, también se ha trabajado en Francia, en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina y próximamente podría empezar a utilizarse en Colombia y en Brasil.

“Nosotros hacemos una prótesis, cuya característica principal es que se implanta por dentro de la aorta desplegando un anillo o un tubo ranurado por efecto de un balón. Los otros modelos de prótesis que existen en el mundo son resortes forrados con tela que se sueltan dentro del aneurisma y hacen que la sangre pase por su interior porque ejercen fuerza contra la pared”, explicó el creador del dispositivo. Son dos conceptos distintos para tratar la misma patología.

Los cirujanos destacaron la labor y el nivel de innovación y de tecnología que se emplea día a día en las clínicas de Leben Salud, así como también elogiaron el nivel de entrenamiento profesional y “excelente predisposición” en los equipos de trabajo. Los procedimientos se realizaron en la Sala de Hemodinamia de Leben Salud en Cipolletti.

“Nos encontramos en el último Congreso Argentino de Cirugía Cardiovascular, allí nos comentaron sobre esta endoprótesis y quisimos venir a verla”, explicó Alberto Muñoz, uno de los referentes máximos en cirugía endovascular en Bogotá.

“En Colombia la cirugía endovascular se ha desarrollado muchísimo y se está utilizando de rutina para el tratamiento de los aneurismas aunque no hemos abandonado completamente la técnica abierta. Sin embargo todavía no habíamos utilizado este concepto de prótesis y es lo que yo vengo a conocer, me parece muy interesante y que puede ayudar mucho a los pacientes”, agregó Muñoz.

Patología aneurismática

“Fue una experiencia muy interesante, conocíamos la teoría de la prótesis pero no la habíamos visto en uso y creemos que se puede aplicar con éxito”, destacó también De Luccia, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular en Clínica de San Pablo, Brasil, e integrante de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Vascular y Angiología.

Heisecke, cirujano del Instituto Cardiológico Nacional de Paraguay, valoró el encuentro y la calidad profesional del equipo.

“Cuando me entreno en los Estados Unidos en endoprótesis y empiezo a estudiar, nunca pensé que iba a estar sentado al lado de quien inventó la primera endoprótesis que se puso en el mundo, es un honor para mí”, dijo, compartir un quirófano con Barone y sus colegas latinoamericanos.

Más de 500 casos

El departamento de Cirugía Endovascular de Leben Salud empezó a funcionar en marzo del 2.000 y desde entonces ya se han realizado más de 500 casos. Se han recibido premios muy importantes como el CELA (Cirujanos Endovasculares de Latinoamérica) 2.007 al mejor trabajo científico de aquel congreso y además los profesionales han hecho publicaciones nacionales e internacionales -como en la página endovasculares.es y revistas nacionales como la de FAC-.

“La cirugía endovascular es revolucionaria”

En Paraguay y en otros países vecinos hasta hace poco la gente moría por una patología aneurismática, indicaron los expertos.

“En Paraguay es muy frecuente la hipertensión arterial no tratada, eso da origen a una enfermedad que se llama una disección aórtica, casi todas terminan degenerándose en un aneurisma. Estos aneurismas se pueden romper y esa gente muere en cuestión de minutos”, explicó Heisecke, quien retornó a su país luego de 22 años de trabajo en la Universidad de Massachusetts “para entrenar gente y tratar patologías con nuevas técnicas”.

“La cirugía para reparar estos aneurismas hasta hace muy poco era la cirugía abierta, le costaba mucho al paciente recuperarse, pero la cirugía endovascular ha revolucionado eso. Hoy en día la recuperación es mucho más rápida, y sobre todo tenemos la posibilidad en la actualidad de salvar vidas porque la mayoría de las endoprótesis colocadas son en situación de emergencia y eso es muy impactante”, explicó, para la salud.

¿Qué es el AAA?

El aneurisma de aorta abdominal (AAA) es una enfermedad degenerativa y progresiva, asociada a factores como la edad, hipertensión arterial, tabaquismo y herencia.

La aorta es la principal arteria del cuerpo humano y se divide en tres secciones, de las cuales la abdominal es la que comienza en el diafragma y se bifurca para irrigar abdomen, pelvis y piernas.

Cuando se produce una debilidad o dilatación en la pared de la aorta abdominal, se evalúa su gravedad, ya que en algunos casos puede romperse y causar una hemorragia interna.

Con la primera intervención a cargo Héctor Barone en la década del `90, Argentina fue pionera en el uso de técnicas para el tratamiento por vía endovascular.

La principal ventaja es que es un procedimiento menos agresivo, una cirugía mínimamente invasiva, el paciente se recupera más rápido y se reintegra a su vida habitual en forma precoz.

