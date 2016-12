Ana Laura Calducci

Neuquén.- Ajenos al futuro del barril criollo y la crisis internacional, los jóvenes neuquinos siguen viendo en el trabajo petrolero una tabla de salvación. Lo comprobó esta semana el Municipio, cuando recibió 237 inscripciones para un curso de perforación de pozos que tenía un cupo máximo de 25 asistentes. Desbordados por el gran interés que generó la capacitación, ya anunciaron que la reabrirán en marzo, con la idea de que nadie se quede con las ganas.

“Fueron 237 inscriptos, lo que demuestra que hay muchos jóvenes ávidos de conocimientos”, comentó Ariel López, subsecretario municipal de Deporte y Juventud, a cargo del programa de formación. Detalló que esa marea de interesados se produjo en apenas 10 días y sin demasiada difusión más allá de la página web institucional y las redes sociales. Comentó que “en su mayoría, los que se anotaron son todos muy jóvenes que terminaron el secundario hace poco y están buscando una salida laboral rápida”.

El curso es gratuito y se dicta a través de un convenio con el Instituto Tecnológico de la Patagonia (IPT), ubicado en el Bajo de la ciudad. Como novedad, en esta capacitación se estrenó un simulador de perforaciones petroleras que les permite a los chicos practicar como si estuvieran en un yacimiento.

El equipo reproduce variables de perforación, como presión, temperatura, volumen y caudal, con el mismo tablero que en una experiencia real. Fue importado por el ITP desde Inglaterra gracias a una convocatoria pública de financiamiento, donde se presentaron con el aval del Municipio. Como retribución, ofrecen capacitaciones gratuitas con esta tecnología.

El curso empezó ayer a aula llena y se extenderá hasta el viernes 16. Como había 10 jóvenes anotados por cada asiento disponible, los funcionarios municipales debieron hacer una selección entre los inscriptos. López contó que eligieron a los que quedaron “por la condición socioeconómica, porque nos parece importante que el curso los haga quien más lo necesita, el que no tiene recursos para pagar un privado, y también por el rendimiento académico”.

Aclaró, sin embargo, que “esta será una primera etapa”. “El año que viene, en marzo, vamos a retomar las inscripciones para lanzarlo más masivamente; vamos a continuar para dar respuesta a todos los chicos”, aseguró.

Sonia Sansot, directora académica del ITP, también remarcó que los sorprendió la cantidad de interesados en el curso, “más allá de que es gratuito y el petróleo es un tema que interesa”.

Ayer, los chicos asistieron a su primera clase con una sonrisa que no se borró en las cinco horas de cursado. Todos confían en que el diploma que obtendrán les abrirá un poco más las puertas a su sueño: un puesto bien remunerado en la industria petrolera.

“Me llama la atención el tema petrolero, así que empecé este año con unos cursos en la cámara Pyme”. Fernando Pérez Castillo. Quiere estudiar Tec. en petróleo.

“Escuché a un hombre que parecía de una petrolera. Le pedí trabajo y me contó del curso”. Yoel Correa. Estudiaba Ingeniería y dejó.

“En la universidad nos avisaron del curso. Hay que capacitarse para mejorar esta industria”. Karen Citón. Estudia Tec. en Hidrocarburos.

Marzo: En 2017 está previsto que se reabra la inscripción y la idea es hacerlo más masivo.

Una fan lleva una cigüeña tatuada en la espalda

A los 15 años, además de la fiesta de rigor, el mayor deseo de Antonella Veloso era entrar a trabajar en el petróleo.

Esta joven se describe como una apasionada del oro negro, al punto de que lo lleva en su piel, en un enorme tatuaje de una cigüeña de bombeo en su espalda. Ella es una de los 25 chicos que lograron ingresar al curso de perforación hidrocarburífera que dicta el Municipio.

Antonella contó que se enteró de la capacitación a través de internet y no dudó en inscribirse para incorporar conocimientos.

“Me interesó porque me encanta todo lo referido a este tema, me encanta el oro negro, y encima empezar a cursar el Día Nacional del Petróleo es lo más”, comentó, en alusión a que ayer se celebró esa fecha en todo el país.

Un sueño

Contó que fue sola a anotarse: “Soy de Bahía Blanca, me vine hace dos años a vivir a Plottier y me costó mucho hasta ahora; me vine por mi sueño, porque para mí el petróleo es mi vocación”. Añadió que es tan fanática de los hidrocarburos que tiene tatuado “un guanaco, o sea un aparato individual de bombeo, en la espalda”.

Capacitación

“Terminé el secundario en 2012 y hace siete años que estoy detrás de poder trabajar en petróleo. Empecé en el Comahue la carrera de Ingeniería y quiero hacer este curso de perforación para ampliar conocimientos”, detalló.

Afirmó, sin dudarlo, que en el ambiente petrolero “hay muchas posibilidades para las mujeres”: “Nos estamos incorporando cada vez más a esta industria, así que me tengo mucha fe y confianza”.

Ellas también piden pista

Contra todos los pronósticos, cerca de la mitad de los inscriptos al curso fueron mujeres. Desde el Municipio, lo adjudicaron a un cambio social y a una mayor apertura en algunos rubros laborales hacia el género femenino.

El subsecretario Ariel López, señaló que hubo unas 100 chicas anotadas para aprender a trabajar en un pozo y eso les “sorprendió muchísimo”. Contó que quedaron 8 mujeres en el cupo de 25 cursantes.