Increíble hotel burbuja para ver las estrellas en Islandia

Los pasajeros deben llevarse su propio jabón y toalla. Además, el hotel no brinda en las burbujas servicio gastronómico. Todo súper natural.

Los pasajeros deben llevarse su propio jabón y toalla. Además, el hotel no brinda en las burbujas servicio gastronómico. Todo súper natural.

Los pasajeros deben llevarse su propio jabón y toalla. Además, el hotel no brinda en las burbujas servicio gastronómico. Todo súper natural.

Los pasajeros deben llevarse su propio jabón y toalla. Además, el hotel no brinda en las burbujas servicio gastronómico. Todo súper natural.

Los pasajeros deben llevarse su propio jabón y toalla. Además, el hotel no brinda en las burbujas servicio gastronómico. Todo súper natural.

Los pasajeros deben llevarse su propio jabón y toalla. Además, el hotel no brinda en las burbujas servicio gastronómico. Todo súper natural.

Islandia.-Es un país remoto y lejano para nosotros, pero no por eso poco tentador. Islandia es una isla que cada vez cotiza más alto como punto turístico mundial, en especial por su oferta natural: montañas, volcanes, glaciares, cuevas y su majestuosa aurora boreal, que año tras año atrae a miles de extranjeros que buscan verla en persona. Pero, además, ese cielo nórdico de noche es un real espectáculo, en especial para los fanáticos de las estrellas, lo que se denomina astroturismo. Y en ese contexto se fundó The Bubble, un hotel que no es 5 estrellas aunque en realidad está promocionado con gran marketing: es un hotel cinco millones de estrellas, que tiene habitaciones diseñadas con todas las comodidades y la particularidad arquitectónica de ser como una burbuja de cristal, completamente transparente, y desde ahí, desde su propia cama, el huésped puede observar las estrellas. Enormes y nítidas, por cierto, tal como se ven en Islandia.