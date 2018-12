Indignada y maltratada

Cinthia Fernández pasó un mal momento en el “Bailando 2018” luego de una fuerte discusión con Marcelo Polino, quien llegó a decirle que era una “ignorante” y a preguntarle si había terminado la primaria. Entre lágrimas, la bailarina dio su versión sobre la pelea que mantuvo con el jurado. “Pasé por situaciones que no quiero pasar y que ninguna mujer quiere pasar. Polino me trató de ignorante… No entendí el insulto que me quiso decir. Mi hija se fue llorando y me dijo: ‘El señor de anteojos que te gritó es malo’”, dijo Cinthia en el ciclo Involucrados.