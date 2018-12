Resolver esos desafíos es uno de los ejes que se trabaja en la Mesa de Vaca Muerta, donde tienen representación la Nación, las provincias, las intendencias, las cámaras empresariales y los sindicatos.

Una de las principales medidas que surgieron de la mesa es fomentar exportaciones y minimizar las importaciones de gas. Ya se autorizaron ventas a Chile y Brasil para este verano, y se redujeron las compras a Bolivia (ver recuadro).

Para expandir el mercado local del gas, se evalúa las mejores estrategias para fomentar el uso intensivo del GNL en el transporte, generación de energía y exportación.

El Ministerio de Transporte de la Nación lidera el proyecto para gasificar el sistema de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires y el parque de camiones de cargas de larga distancia. Para ello, será necesario regular la apertura de estaciones para la carga de gas y trabajar en la regulación. Para avanzar en ese sentido, se mantuvieron reuniones con actores del sector privado como YPF y Galileo. La premisa es que el gas es más limpio, más económico y más abundante que el gasoil.

También se estudia junto con las empresas de servicio el reemplazo del uso del gasoil por GNL y GNC en equipos de perforación y fractura.

MAS-E-p08-pieza.jpg

Exportación e infraestructura

Otra de las formas de exportar gas es a través de la generación de electricidad. Por eso, se están evaluando las conexiones con los países vecinos y ya se autorizaron las ventas de energía a Brasil. También se trabaja en la creación de nuevos mercados en los gasoductos existentes que no están siendo utilizados como el tramo del GNEA que ya está terminado. La empresa Integración Energética Argentina SA (IEASA) busca oferentes para la prestación del servicio de operación y mantenimiento. Aunque por otro lado, la Secretaría de Energía decidió interrumpir la construcción de los nuevos tramos del gasoducto por el severo ajuste fiscal que aplicará la Nación en 2019. Por el lado de la nueva infraestructura, la empresa que más avanza es Transportadora Gas del Sur (TGS), quien ya tiene en marcha la obra del Gasoducto Vaca Muerta, en dos tramos, Norte y Sur, que comprenderán unos 130 kilómetros y atravesarán las principales áreas de shale gas.

Mientras que Transportadora Gas del Norte (TGN), controlada por el grupo Techint, proyecta construir un gasoducto desde Neuquén hacia Rosario, que demandará una inversión que ronda los u$s 1.650 millones. La semana pasada, durante la cumbre del G20, se anunció que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a aportar hasta u$s 350 millones de dólares. Fuentes de TGN señalaron a este diario que no tuvieron ninguna comunicación oficial y que aún se encuentran en etapa de elaboración del anteproyecto y evaluación de las fuentes de financiamiento. “Hay una necesidad de evacuar el gas de Vaca Muerta, tanto para el mercado interno como el externo, y para ello se necesita ampliar el sistema de transporte; allá donde haya oportunidades estaremos presentes”, indicaron.

ep11-f02-gasoducto.jpg

Otras de las necesidades planteadas por el sector empresarial es generar un mercado único, transparente, firme y competitivo para las transacciones de gas de corto, mediano y largo plazo, el cual ya está planteado por ley. El Mercado Electrónico del Gas (MEGSA), la empresa que funciona bajo la órbita de la Bolsa de Comercio, y el Enargas son las encargadas de diseñar ese esquema. Pero el salto de calidad que necesita Vaca Muerta es el agregado de valor al gas.

Se está elaborando un paper que pondrá en relieve el potencial de la industria petroquímica en Argentina. Además, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (AGEERA) presentarán una propuesta para desarrollo de un polo petroquímico en Neuquén.