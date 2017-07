Inician una obra clave para frenar la contaminación

Ayer se firmó el acta para la ejecución del primer tramo del denominado Colector Cloacal del Oeste II, un nombre muy técnico, pero que no es otra cosa que la ampliación del sistema para la recolección de líquidos cloacales que comienza en uno de los sectores más poblados, atraviesa la ciudad y termina en la planta Tronador para su tratamiento.

La obra, financiada en sus dos terceras partes por el gobierno nacional y la otra por la provincia, permitirá un tratamiento intensivo de todas esas aguas negras que siempre resultaron potencialmente peligrosas para la contaminación de los ríos, en este caso del Limay.

El gobierno informó que el proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 720 días y beneficia en forma directa a 22 mil usuarios en principio. Sin embargo, en un futuro lo hará para 150 mil habitantes.

“Son 22 kilómetros de cañería que permitirán terminar con los desbordes cloacales y mejorar la calidad de los sectores más vulnerables de ese sector de la ciudad, pero que en realidad van a beneficiar a todos los habitantes porque forman parte de un sistema donde contamos con la Colectora Central Máxima que ya inauguramos”, expresó ayer el gobernador Omar Gutiérrez junto al subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartúa.

La obra consiste en la construcción de una colectora dividida en dos tramos, uno a gravedad y otro por impulsión. El primero de ellos consiste en el tendido de 12 mil metros de cañería. Este tramo está constituido por dos ramales principales que se unen en la intersección de las calles Laprida y Crouzeilles.

Gutiérrez recordó que la planta de tratamiento Tronador fue ampliada de 7 a 12 módulos y que “están proyectados dos módulos más para que pueda satisfacer la demanda de 450 mil habitantes”. Afirmó: “Tenemos infraestructura con proyección de futuro, porque hoy Neuquén capital tiene 280 mil habitantes”.

Por su parte, Bereciartúa dijo que para el gobierno nacional “la infraestructura hoy es una prioridad a través del Plan Agua, que representa en conjunto licitaciones en todo el país por más de 40 mil millones de pesos”.

Destacó el beneficio de “trabajar en conjunto” y afirmó: “Me voy con una sensación muy positiva de ver que se avanza en temas concretos en una provincia extraordinaria como Neuquén, que cuenta con una enorme cantidad de recursos y con la gran capacidad de su gente”.

Oeste: Once barrios se beneficiarán en forma directa con la colectora de cloacas.

Mauro Millán. Presidente del EPAS

1. ¿Habrá menos derrames con esta obra?

El problema que tenemos es justamente que el sistema llegó al límite en el oeste. Esto se suma a la gran cantidad de material ajeno al servicio que entra cuando hay tormentas y no lo podemos sacar.

2. ¿Cómo funciona el sistema?

Lo que estamos haciendo es llevando adelante un plan de colocación de plantas modulares compactas de tratamiento que se van a colocar en el oeste. Lo que hacen es colectar el líquido cloacal del barrio, tratarlo y verterlo tratado en un cuerpo receptor, que puede ser una instalación pluvial.

3. ¿La obra puede llevar algún trastorno?

La cañería de impulsión no lleva más de 1,20 metros de profundidad. No la vamos a minimizar como una obra que no va a traer ningún tipo de trastorno, pero no vamos a ir a 4 metros, 5 metros, como nos tocó en la Colectora Central.

“Mejorará la calidad de vida de los vecinos”

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Neuquén, Guillermo Monzani, aseguró que la inminente construcción de la colectora del oeste “es un paso muy importante” para resolver la problemática que se presenta con los permanentes desbordes cloacales en esa zona de la ciudad.

“Para poder concretar esta obra fue fundamental la decisión del gobierno nacional de aportar los recursos para infraestructura de servicios, que por una parte le mejoran la calidad de vida a los vecinos y por otra representan un beneficio directo al cuidado del medio ambiente”, dijo.

En ese sentido, Monzani mencionó también la obra que comenzará en breve de sistematización y saneamiento del arroyo Durán.

“Estas son dos obras de relevancia que ayudarán a mejorar la situación del servicio de saneamiento, donde hasta ahora habían faltado inversiones que fueran acompañando el crecimiento que ha tenido nuestra capital”, dijo.

Saneamiento del arroyo Durán

El intendente Horacio Quiroga recibió ayer al subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartúa, en su despacho. Durante la charla, los funcionarios conversaron sobre las obras que los gobiernos nacional y municipal están realizando en la ciudad para acompañar su crecimiento, y, en este contexto, Bereciartúa informó que desde Nación se está analizando la posibilidad de concretar el financiamiento de la segunda etapa del saneamiento del arroyo Durán. “Recibir a Pablo es sentirnos considerados por un presidente. De lo que no hay ninguna duda es de que se cambió el relato por las licitaciones. No se hace historia, se habla del futuro, se construye sobre la base de articular el presente de la manera más eficiente”, dijo Quiroga.

En ese sentido, destacó la importancia de las obras que se proyectan para el arroyo Durán y que en breve comenzará a ejecutarse la primera etapa.